Langreo defiende la "riqueza" de la diversidad cultural en las aulas: "La piel no es una frontera"

Langreo es tierra de emigrantes, ahí están los cientos de asociados de “Langreanos en el mundo”, y de inmigración, que se refleja en el aumento de población de los últimos años. Por eso el racismo "no tiene cabida". Así lo demostraron este viernes los alumnos de varios centros educativos del concejo -Dominicos, IES Jerónimo González, IES Santa Bárbara y CAI de Pando- que participaron ante el Ayuntamiento en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el 21 de marzo.

Participantes en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en Langreo / D. O.

Los alumnos leyeron textos y poemas en defensa de la igualdad y la integración y defendieron, como apuntó la directora del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando, Nieves Mejuto, que “la diversidad es una riqueza en nuestras aulas”. Mejuto leyó el manifiesto contra el racismo y lamentó que “pese a tener 20 años, podría haberse escrito hoy mismo” por lo que invitó a los escolares, a los más jóvenes, a “no cometer los mismos errores que tuvimos los mayores”. Además, reclamó “reconocer la aportación social, económica y cultural de los inmigrantes”.

La piel no es una frontera

Los chavales defendieron que “la piel no es ninguna frontera” y que “la emigración no es un delito, es un derecho”, y recitaron versos como esa belleza de Rafael Amor que dice: “No me llames extranjero, que es una palabra triste. Es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío como corren de la mano hasta el final del sendero”, que llenó la plaza de la voz de los alumnos de Pando. Todo pese a los problemas de sonido, que dificultaron en algún momento escuchar lo que decían los chicos pero no su mensaje.

Alumnos del CAI de Pando en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en Langreo / D. O.

David Fernández, concejal de Equidad, Derechos Sociales y Cuidados del Ayuntamiento de Langreo, pidió a los estudiantes que no dejen de reivindicar esa igualdad sin tener en cuenta el lugar de procedencia. “Considerad igual al que viene de fuera”, les pidió.

Intervalo

Cuqui Fernández, presidenta de la asociación Intrervalo, organizadora del acto y que lleva décadas apoyando a las personas de otros países que llegan a Langreo, aplaudió la presencia de los escolares langreanos porque “en la juventud está la esperanza” y esos chavales están llamados “a seguir el camino” de lucha contra el racismo.

Uno de los escolares participantes en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial de Langreo / D. O.

El acto contó también con la presencia de algunos migrantes asentados en Langreo, Lisandra Guido, que llegó al concejo desde su Nicaragua natal, fue la encargada de ir presentando a los colegios que participaron en el encuentro.

Cuqui Fernández, que accedió a la presidencia de Intervalo tras el fallecimiento en 2023 de su marido, el recordado Benjamín Braga, señaló que en la misma fecha que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se celebra el Día Mundial de la Poesía. Y como dijo el poeta “maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse”. El mismo que proclamó que “la poesía es un arma cargada de futuro”. Este viernes, en la plaza del Ayuntamiento de Langreo los jóvenes, el futuro, maldijeron con poemas el racimos y la xenofobia.