San Martín presume de deportistas en su XI Encuentro con el Deporte
La gala reconoció la labor de 165 deportistas y de 18 equipos del concejo
San Martín del Rey Aurelio celebró su fiesta del deporte este viernes en el reabierto teatro municipal de El Entrego. La undécima edición del Encuentro con el Deporte del concejo premió a 165 deportistas y 18 equipos, en un acto organizado por la concejalía de deportes de San Martín
Todos los premiados tienen en común haber conseguido medalla en alguno de los campeonatos autonómicos, nacionales o internacionales federados disputados en 2025, o haberse subido al podio en los Juegos Deportivos del Principado de Asturias o en las competiciones de Deporte Adaptado. En el caso de los equipos, se valora el haber ascendido de categoría.
Hubo galardonados en disciplinas como el atletismo, automovilismo, bolos, carreras de montaña, ciclismo, fútbol, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, judo, karate, lucha, tiro olímpico o deporte adaptado. En reconocimiento a sus éxitos, recibieron un trofeo conmemorativo y una revista que resume la excelencia colectiva de todos estos deportistas.
Reconocimientos a una trayectoria
El Encuentro con el Deporte también reconoció la labor de otras figuras destacadas, a través de diferentes menciones. En esta ocasión se ensalzó la labor de Raquel Arias Suárez, expresidenta del Club de Atletismo Valle del Nalón e impulsora de esta entidad, y a la Peña Bolística Sotrondio, baluarte de este deporte autóctono. A título póstumo, se entregó una mención en memoria de Florentino Cabranes Rea, referente en el mundo del automovilismo, y de Tomás Gutiérrez Moreno, toda una institución para L’Entregu Club de Fútbol.
En esta edición, como novedad, se premiaron tres eventos deportivos significativos en 2025 por su impacto deportivo, social y económico: la Final de la Copa de España de Carreras por Montaña, en el Abeduriu Trail Race; el Enduro Team Race Cocañín, organizado por Fesoria Events, y la Clase Magistral de la medallista olímpica Boryana Kaleyn de la mano del Club Rítmica Adagio.
Concejala
La concejala de Deportes, Cintia Ordóñez subrayó que el encuentro “es ante todo una celebración, la fiesta de la gran familia que componen los clubes y los deportistas del municipio, como también una oportunidad de ensalzar la excelencia del deporte tanto por los éxitos cosechados por los deportistas como también por los eventos y competiciones muy notables que se han celebrado en el últimos año”, subrayó.
La gala del deporte fue presentada por la periodista Carmen Liedo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Tres heridos tras irrumpir un hombre a hachazos de madrugada en un bar de La Felguera: el agresor ha sido detenido
- El angustioso relato de los compañeros del conductor de un 'búho' apuñalado en Langreo: 'El autobús estaba lleno de sangre; si el corte del cuello lo coge más abajo, lo mata
- La detención por el apuñalamiento del conductor de un 'búho' en Langreo: el presunto agresor acudió al hospital al sentirse indispuesto y allí reconoció los hechos
- Aparcar en el HUCA, misión casi imposible para los pacientes con discapacidad: un mierense lidera un frente contra el uso fraudulento de las plazas reservadas
- La solidaridad vecinal frustra un intento de “okupación” en Pelúgano (Aller)
- Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico
- “¡Me encontré con su cabeza a un metro de distancia!”: un montañero asturiano graba su sorprendente encuentro con un oso