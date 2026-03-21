San Martín presume de deportistas en su XI Encuentro con el Deporte

San Martín del Rey Aurelio celebró su fiesta del deporte este viernes en el reabierto teatro municipal de El Entrego. La undécima edición del Encuentro con el Deporte del concejo premió a 165 deportistas y 18 equipos, en un acto organizado por la concejalía de deportes de San Martín

Todos los premiados tienen en común haber conseguido medalla en alguno de los campeonatos autonómicos, nacionales o internacionales federados disputados en 2025, o haberse subido al podio en los Juegos Deportivos del Principado de Asturias o en las competiciones de Deporte Adaptado. En el caso de los equipos, se valora el haber ascendido de categoría.

Hubo galardonados en disciplinas como el atletismo, automovilismo, bolos, carreras de montaña, ciclismo, fútbol, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, judo, karate, lucha, tiro olímpico o deporte adaptado. En reconocimiento a sus éxitos, recibieron un trofeo conmemorativo y una revista que resume la excelencia colectiva de todos estos deportistas.

Reconocimientos a una trayectoria

El Encuentro con el Deporte también reconoció la labor de otras figuras destacadas, a través de diferentes menciones. En esta ocasión se ensalzó la labor de Raquel Arias Suárez, expresidenta del Club de Atletismo Valle del Nalón e impulsora de esta entidad, y a la Peña Bolística Sotrondio, baluarte de este deporte autóctono. A título póstumo, se entregó una mención en memoria de Florentino Cabranes Rea, referente en el mundo del automovilismo, y de Tomás Gutiérrez Moreno, toda una institución para L’Entregu Club de Fútbol.

Foto de familia de la gala / Cedida a LNE

En esta edición, como novedad, se premiaron tres eventos deportivos significativos en 2025 por su impacto deportivo, social y económico: la Final de la Copa de España de Carreras por Montaña, en el Abeduriu Trail Race; el Enduro Team Race Cocañín, organizado por Fesoria Events, y la Clase Magistral de la medallista olímpica Boryana Kaleyn de la mano del Club Rítmica Adagio.

Concejala

La concejala de Deportes, Cintia Ordóñez subrayó que el encuentro “es ante todo una celebración, la fiesta de la gran familia que componen los clubes y los deportistas del municipio, como también una oportunidad de ensalzar la excelencia del deporte tanto por los éxitos cosechados por los deportistas como también por los eventos y competiciones muy notables que se han celebrado en el últimos año”, subrayó.

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La gala del deporte fue presentada por la periodista Carmen Liedo.