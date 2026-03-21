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Aparatoso accidente en Mieres: herida una mujer tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad

La víctima quedó atrapada bajo un vehículo que daba marcha atrás para aparcar

Efectivos de Bomberos de Asturias rescatan en Mieres a una mujer que quedó atrapada bajo un coche tras ser atropellada

Efectivos de Bomberos de Asturias rescatan en Mieres a una mujer que quedó atrapada bajo un coche tras ser atropellada / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Mieres del Camino

Una mujer ha resultado herida la noche de este sábado en Mieres al ser atropellada por un coche cuando que circulaba marcha atrás en plena maniobra para aparcar. La mujer quedó atrapada bajo el vehículo y tuvo que ser excarcelada por integrantes de Bomberos de Asturias.

Bomberos rescatando a una mujer que quedó debajo de un coche tras ser atropellada en Mieres

Bomberos rescatando a una mujer que quedó debajo de un coche tras ser atropellada en Mieres / LNE

El siniestro se produjo alrededor de las nueve de la noche, en la calle Manuel Llaneza, en pleno centro de Mieres, uno de los viales más transitados de la ciudad, lo que provocó que decenas de personas se arremolinasen en las aceras para ver lo ocurrido.

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Los bomberos tuvieron que levantar el coche para rescatar a la mujer. Al lugar se trasladaron también efectivos de la Policía Local de Mieres, los primeros en llegar, y una patrulla de la Guardia Civil.

Una UVI móvil en el lugar en el que ha sido atropellada una mujer en Mieres

Una UVI móvil en el lugar en el que ha sido atropellada una mujer en Mieres / LNE

La víctima sufrió importantes heridas y su pronóstico es reservado. Tras ser rescatada de debajo del vehículo fue trasladada, consciente, a un centro sanitario.

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Al conductor se le efectuaron pruebas de alcohol y drogas.

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