Ardines inicia la ronda de contactos para intentar aprobar su primer presupuesto desde que gobierna en San Martín del Rey Aurelio

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio y secretario general del PSOE local, José Ramón Martín Ardines, inicia este lunes 23 de marzo una ronda de negociaciones con los grupos de la oposición para intentar desbloquear el que define como el “presupuesto más ambicioso de la historia del concejo”. El proyecto de cuentas públicas impulsado por los socialistas asciende a un total de 13,7 millones de euros, lo que supone un incremento de dos millones y medio respecto al presupuesto vigente, prorrogado de ejercicios anteriores. El objetivo, dicen es “consolidar el crecimiento de los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos”.

José Ramón Martín Ardines (PSOE), alcalde de San Martín del Rey Aurelio / LNE

Las partidas

Entre las partidas principales destacan casi 7 millones de euros destinados a personal “para asegurar la estabilidad laboral”, más de 5,4 millones en gasto corriente para programas sociales, cultura y deporte, y cerca de 1,2 millones de euros para cubrir suministros básicos como el abastecimiento de agua y el consumo eléctrico.

Intento fallido en 2023

Ardines intentará sacar adelante un nuevo presupuesto, el primero que aprobaría desde que llegó al gobierno local en 2023. Meses antes de las elecciones, el PSOE intentó aprobar su propuesta, pero no contó con el respaldo del resto de los grupos con representación municipal. Tras el rechazo de su proyecto presupuestario aquel año y la ausencia de una propuesta formal en 2024 y 2025, el equipo de gobierno se enfrenta ahora al reto de convencer a una corporación fragmentada. Los socialistas cuentan con seis ediles frente a los cinco de IU, los tres del PP, dos de la Agrupación de Electores y uno de Arranca San Martín.

La inestabilidad presupuestaria ya llevó el año pasado al PP a barajar el apoyo a una moción de censura planteada por la Agrupación de Electores, un movimiento que solo se evitó gracias a un acuerdo "in extremis" entre el PSOE e IU en el que se pactaron las inversiones con cargo al remanente de tesorería y se desactivó, por tanto, su apoyo a la moción.

Un presupuesto "sólido, realista y útil"

Con este precedente, los socialistas subrayan que afrontan las reuniones con “con una actitud abierta y constructiva, tendiendo la mano a todos los grupos para enriquecer el presupuesto con propuestas que beneficien a la ciudadanía”. Quieren, “dotar a San Martín del Rey Aurelio de un presupuesto sólido, realista y útil, que permita seguir avanzando en la modernización del concejo y en la protección de quienes más lo necesitan”.