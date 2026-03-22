Elena Morán, secretaria general de CC OO del Nalón: "En el Nalón hay una sensación de dejadez, de proyectos que se inician pero no acaban de cuajar"

Elena Morán cumple un año como secretaria general de Comisiones Obreras en el Nalón. Hija y nieta de mineros, trabajadora del servicio de limpieza de la Universidad de Oviedo, vive en Ciaño (Langreo) en la barriada del pozo María Luisa.

Elena Morán ante la sede de Comisiones Obreras del Nalón, en La Felguera / D. O.

-¿Cómo ha sido este año al frente del sindicato?

-Muy interesante, la verdad, y con muchísimo trabajo. Yo no venía de ser parte de la ejecutiva antes, entonces fueron muchas cosas nuevas y hay mucho que hacer por esta Cuenca. No hay manera de que se tomen en serio ningún tipo de reconversión ni de transición. Nuestra sensación es de dejadez, de que todos los proyectos que parece que se inician no acaban de cuajar.

-¿Hacia quién señala, ayuntamientos, Principado, Gobierno Central…?

-Todos un poco. Cuando no es uno, es el otro, y por medio está la burocracia.

-Hablemos de proyectos concretos.

-La gran lavandería sanitaria en terrenos de Nitrastur. La anunciaron y no hay nada. Los terrenos están descontaminados, están ahí, lo tenemos todo y no hay manera de que se materialice el proyecto. Otro ejemplo es el regreso de Duro Felguera a Valnalón, también estamos esperando a ver si acaba de materializarse. También está el fracaso de Exiom, que eso fue terrible, se habían comprometido a recolocar a los trabajadores de Vesuvius y no hay nada. Y el Credine, el centro neurológico de Barros.

-El Credine es una de sus grandes heridas.

-Lo del Credine es terrible. Vamos a empezar a movilizarnos porque a finales del año pasado se dijo que se componía una mesa negociadora y que tiraba para adelante. Estamos en marzo y seguimos sin nada.

-Esa mesa se creó.

-Sí con el Imserso, las consejerías de Salud y Bienestar y el Ayuntamiento de Langreo. Parecía que iba a cuajar algún acuerdo y no vemos que se materialice absolutamente nada. Exigimos que se ponga en marcha ya, porque son unas instalaciones que están completamente infrautilizadas y que se les puede dar una viabilidad de empleo público y de referencia estatal en enfermedades neurológicas. Aunque tenemos ya descartadísimo que no sea el proyecto inicial, el hospital de parapléjicos, pero sí que puede ser un centro de referencia en enfermedades neurológicas con puestos de trabajo del sector público de calidad y con una colaboración con la Universidad de Oviedo en investigación, que sería muy interesante.

-Su padre, José Emilio Morán, luchó mucho por ese proyecto, estuvo desde el principio de las reivindicaciones, hace dos décadas.

-Mi padre tuvo un accidente en la mina y quedó parapléjico. Estuvo en el hospital de Toledo y vio lo que se ofertaba allí. Pensó que podía ser una alternativa para diversificar las Cuencas. El proyecto inicial estaba muy bien, pero eso ya está completamente descartado. Nosotros nos vamos adaptando, no queremos imposibles, pero sí queremos que se dé utilidad porque ese edificio es ahora otra muestra más del desastre y el abandono de las Cuencas.

-¿Por dónde cree que pasa el futuro del Nalón? ¿Por la iniciativa privada, por el empleo público, por la colaboración?

-Tiene que haber de todo, pero lo que es seguro es que Hunosa debe liderar ese futuro como empresa pública que es. Debe liderar la transición energética justa, porque los puestos de trabajo que dan estas empresas públicas son de calidad. Además, Hunosa tienen una deuda con esta comarca, estuvo muchísimos años explotándola y hora deben revertirlo e impulsarlo siendo la empresa tractora del cambio de modelo productivo.

-¿Y cómo lo pueden hacer?

-A través de energías renovables, de biomasa. Estamos muy mosqueados con el problema surgido con la transformación de La Pereda en una planta de biomasa y con el plan de empresa de Hunosa que llevan años negociando y no hay manera que cierren el acuerdo. Lo de La Pereda fue un varapalo, pero también nos da la impresión de que la dirección de Hunosa no lleva el liderazgo, no lleva iniciativas, creemos que podría hacer mucho más de lo que hace.

-El Nalón no es solo industria.

-Tenemos la industria, que es fundamental para la economía, pero también un foco de turismo sostenible que puede ser buenísimo porque el parque natural de Redes es una joya. Pero volvemos a lo mismo, ahí está el refugio de Brañagallones, la joya de la corona de Redes, y también lo tienen medio abandonado.

-¿La parte baja del Valle, San Martín de Rey Aurelio o Langreo pueden subirse al carro del turismo?

-Sí, por un lado está turismo natural sostenible y por otro el turismo industrial. Se debería potenciar más desde la Mancomunidad del Valle del Nalón.

-Comisiones Obreras siempre ha defendido el Ayuntamiento único para el Valle del Nalón...

-Así es. Llevamos años trabajando en eso. Lo hemos analizado con técnicos y profesionales y todos dicen que sería lo mejor. Tener unidad y concentrar a toda la población en un solo ayuntamiento nos haría más competitivos, pero parece que no hay manera.

-¿Volviendo a la industria, el valle necesita una gran empresa, se habla, y mucho, del sector de la Defensa?

-Sí claro, todo suma. Lo que necesitamos es que se ocupen los terrenos; tenemos el espacio y la gente con capacidad de trabajar, por lo que cualquier empresa viable sería bienvenida. Actualmente hay serios problemas de empleo porque la población está muy envejecida y la gente joven tiene que irse fuera a trabajar al no crearse puestos en la comarca.

-La gente joven se va, pero vienen otros porque la vivienda es más barata que en otros puntos de Asturias. Aun así se barajó declarar La Felguera como zona tensionada por los precios de los alquileres...

-En La Felguera se está volviendo a construir, pero los precios están subiendo incluso en las barriadas. Queremos que se prohíba o se pongan impedimentos a los fondos de inversión para que no especulen con las viviendas. No se puede permitir que compren casas para uso turístico de quince días al año, encareciendo el precio para los residentes. Recientemente hubo un pequeño respiro y la población creció algo en Langreo y San Martín. No creo que ese crecimiento sea principalmente por la inmigración; los niveles de inmigración aquí no son tan significativos.

-Otro de los problemas recurrentes es la inseguridad.

-Lo hemos visto recientemente con el apuñalamiento de un conductor de autobús. No se puede permitir que alguien vaya a trabajar a perder la vida. Los trabajos se están precarizando; hemos pasado de una industria minera fuerte con derechos laborales a "chamizos" donde se arriesga la salud por dinero.

-Ya que habla de los autobuses, hábleme del transporte público.

-Hay una falta total de coordinación. Por ejemplo, para ir a Oviedo salen el autobús y el tren con tres minutos de diferencia cada hora. Es necesario coordinar los horarios para que salgan de forma alterna, eso duplicaría la funcionalidad sin gastar más dinero, pero aunque lo hemos expuesto en el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), aún no se ha hecho nada.

-¿Los sindicatos han perdido fuerza en las Cuencas?

-Sí, es lógico porque ya no tenemos la base trabajadora de antaño y sufrimos una campaña de desprestigio brutal. Aun así, en Comisiones Obreras tenemos unos 3.000 afiliados en el Nalón y estamos impulsando la afiliación juvenil.

-¿Cuáles son los proyectos inmediatos de su ejecutiva?

-Estamos centrados en el Credine, donde planeamos movilizaciones por lo que consideramos un abuso. También seguimos pendientes de los terrenos de Iberdrola, la llegada de la lavandería, Duro Felguera y la solución para la Vega de Brañagallones. Por otro lado, debemos poner en valor activos como Valnalón y el Cislan. Son recursos formativos muy importantes con chavales de toda España. Hemos propuesto crear un mapa de recursos que ponga en común la formación que se imparte en la comarca con las necesidades de los empresarios y aprovechar mejor los planes de empleo contratando técnicos para estos proyectos. A los ayuntamientos les pedimos que trabajen más y se burocracticen menos, que asuman sus responsabilidades en lugar de echar balones fuera hacia el Principado, como vemos en el déficit de mantenimiento de los colegios.