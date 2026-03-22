El Entrego celebró la Semana de la Diversidad con actividades formativas y deportivas para la inclusión

El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, demostró durante estos días su firme compromiso con la inclusión y la convivencia a través de la celebración de la Semana de la Diversidad, una iniciativa organizada en torno al Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebró el 21 de marzo. Durante tres jornadas consecutivas, distintos espacios del municipio acogieron actividades formativas, divulgativas y deportivas que reunieron a profesorado, familias, alumnado y representantes de entidades especializadas en el ámbito de la discapacidad.

La visita del Oviedo Genuine a El Bosquín. / Cedida a LNE

El programa coordinado desde el Centro de Profesores y Recursos Cuencas Mineras y en colaboración con el colegio El Bosquín, el Hospital Valle del Nalón, FEDEMA (Federación de Deportes para Personas con Discapacidad) y el equipo Oviedo Genuine, fue concebido con un doble objetivo: sensibilizar a la comunidad educativa y social sobre la riqueza que aporta la diversidad y ofrecer ejemplos reales de buenas prácticas en inclusión.

El programa contó con jornadas formativas dedicadas al profesorado; se celebró la mesa redonda "Mira de lo que soy capaz"; una jornada de deporte adaptado en El Bosquín y un taller impartido por los integrantes del equipo de fútbol Oviedo Genuine. Desde la organización se destacó que es "importante mantener este tipo de iniciativas de forma continuada, para construir entornos más justos, accesibles y respetuosos".