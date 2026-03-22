El grupo Carmen López Teatro, gran triunfador en el concurso del Ciclo Costumbrista de Langreo

El grupo Carmen López Teatro ha sido el gran ganador del XXIII Ciclo de Teatro Costumbrista de Langreo, que este sábado celebró su gala de entrega de premios -dirigida con maestría por la compañía Padre Coll- en el teatro José León Delestal de La Felguera.

Carmen López Teatro se llevó tres de los cinco premios en liza. Así, su representación de "Tratu o trucu" fue la más valorada por el jurado", por lo que se alzó con el premio a mejor obra. No quedó ahí la cosa. Sus dos intérpretes principales también lograron los galardones a mejor actor y mejor actriz, trofeos que se llevaron Quillo Coto (con el papel de Robustiano) y Carmen López (interpretanto a Telva), respectivamente.

Los premios se completaron con el galardón a mejor actriz secundaria, que se llevó Irene Fernández en su papel de Dorita en "Porque lo digo yo", del Grupo El Horreo, y el premio a mejor actor secundario, que fue para Nacho Fernández, interpretando a Vicente en "Al loro", del Grupo San Félix de Valdesoto.

Las XXIII Jornadas de Teatro Costumbrista de Langreo, organizadas por la Fundación Marino Gutiérrez junto al Ayuntamiento de Langreo, prácticamente llenaron el teatro de La Felguera durante sus nueve sesiones: las ocho obras que entraron a concurso, y la gala final de este fin de semana.