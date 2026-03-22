Mieres se promociona en la feria de turismo industrial más importante de España

Mieres ha estado presente el fin de semana y por primera vez en la feria “B-Industrial”, la cita de turismo industrial más importante de España y que se convierte cada año desde hace siete ediciones en un espacio dedicado a la promoción turística de destinos especializados en turismo industrial. El certamen tuvo lugar en el Recinto Montjuic de Barcelona del 20 al 22 de marzo.

Público en la inauguración de la exposición "Pulse to the Earth" en el pozo Santa Bárbara. / Luisma Murias

Cultura, deporte y gastronomía

El Ayuntamiento acudió por primera vez a esta feria, lo que ha permitido difundir y promocionar el patrimonio minero e industrial y los proyectos más innovadores del concejo. Es el caso, por ejemplo, del Pozu Santa Bárbara, convertido en un espacio de experiencias artísticas y que ha recibido ya más de 30.000 visitas; Bocamina, una iniciativa única en nuestro país que combina lo mejor de nuestra gastronomía con lo más intenso de nuestra cultura minera, o Reto Territorio Minero, un evento cicloturista único en España y que dura todo un año, con dos rutas y 70 kilómetros para recorrer y disfrutar.

Corazón del patrimonio minero

“Mieres es el corazón del patrimonio minero y apuesta por la innovación con proyectos estrella como estos”, señaló el concejal de Turismo, Álvaro González, que incidió en que estas acciones se complementan también con otros recursos como “Requejo, una de las plazas sidreras más icónicas de Asturias, el Valle de Cuna y Cenera, una auténtica maravilla de la naturaleza, o la oferta de rutas de senderismo o montaña que tenemos”, apuntó el edil, que incidió en que “en Mieres tenemos algunas de las catedrales de la minería en España y no podemos olvidar nuestra programación cultural y festiva que nos sitúa en la vanguardia, con citas como la Folixa o San Xuan que atraen a cientos y cientos de visitantes”.