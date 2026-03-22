Una montaña dividida, el conflicto territorial astur-leonés que acabó con la fiesta de Pinos: "Un abogado y cuatro amigos estropearon la conviviencia"

Aunque ahora parezca impensable, hubo un tiempo en que los ganaderos de León y Asturias se reunían amigablemente en el Puerto Pinos para confraternizar y solventar las pequeñas disputas que surgían cada verano en este compartido pastizal de montaña, perteneciente geográficamente a Babia pero propiedad del Ayuntamiento de Mieres. El lugar de encuentro veraniego era la denominada Casa Mieres, el refugio de montaña que durante décadas simbolizó el asentamiento en el monte leonés del grueso de la cabaña mierense. Esta simbiosis se plasmaba en una fiesta, la de la Virgen de las Nieves, que cada año, a principios de agosto, reunía a decenas de asistentes de ambos lados de la Cordillera. Se trata de un encuentro del que hay que hablar en pasado, ya que la “guerra de pastos” que se libra en Pinos no deja espacio para fiestas.

Hace ya una década que los juzgados obligaron a cerrar Casa Mieres. Fue la primera gran batalla ganada por la Asociación Montaña de Babia y Luna, contraria a la presencia de la cabaña ganadera de Mieres en Pinos. En esencia, lo que este colectivo defiende es que una administración local de otra región, en este caso el Ayuntamiento de Mieres, no puede regular, promocionar ni prestar servicios públicos fuera de su término municipal y mucho menos fuera de su ámbito autonómico. Conseguida la clausura del emblemático refugio de montaña, el siguiente paso fue intentar prohibir la celebración ganadera de principios de agosto. Con la “guerra de pastos” en continuo aumento, el Tribunal Supremo acaba de ratificar la prohibición dictada hace dos años por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, que impedía al Ayuntamiento de Mieres seguir organizando la tradicional fiesta.

Misa en la capilla del puerto, con NIcanor López Brugos dirigiendo la ceremonia. / LNE

“Todos perdemos con esta decisión, los asturianos y los leoneses. La fiesta fue siempre un punto de encuentro, con la presencia de ganaderos de los pueblos del entorno e incluso de los alcaldes de los municipios próximos. Pero en cuanto se metió por medio la política, todo se estropeó”, apunta David Pérez Naya, portavoz de los ganaderos mierenses.

Remontando el Puerto La Cubilla

La coreografía de esta fiesta arrancaba cada año con una hilera interminable de vehículos que remontaban por la vertiente asturiana el interminable Puerto de La Cubilla. Tras casi 30 kilómetros al volante y superados los 1.600 metros de altitud, en el entorno de Casa Mieres se reunía una multitud: “Se colocaban unas grandes carpas y se asaban corderos. Había gaiteros y no faltaba de nada. La gente de León se sumaba con total normalidad y cordialidad”, señala un veterano ganadero mierense que, ya de niño, subía al puerto con su abuelo. Y es que el monte fue comprado en subasta pública por el Ayuntamiento de Mieres hace ya un siglo.

Una vez en la espectacular majada, la fiesta se prolongaba durante todo el día. Era habitual tanto la presencia del alcalde de Mieres como la de los regidores de pueblos del entorno, sobre todo el de San Emiliano. Durante muchos lustros, la arquitectura del encuentro establecía una visita a don Nicanor López Brugos, el popular cura de San Juan, fallecido en 2018 y que pronto tendrá un busto frente a Requejo como reconocimiento a su labor social. El religioso fue un incondicional de la fiesta. “Igual el busto era mejor ponerlo en Pinos”, apuntó con cierta malicia un alto responsable municipal cuando la plataforma ciudadana que promueve el homenaje al párroco propuso la idea.

La fiesta del Pinos, en una imagen de archivo. / JUAN PLAZA

“El cierre de Casa Mieres fue el primer palo a la fiesta”, explican los ganaderos consultados por este diario. “A partir de ese momento, los poco más de cuatro integrantes de la asociación que promovió la querella empezaron a llamar a la Guardia Civil, que acudía a la celebración, y un año no nos dejó hacer la foguera para los corderos”. De esta forma, para evitar males mayores, el Ayuntamiento optó por dejar de cocinar en el puerto: “Pasamos a llevar comida de casa y la celebración se resintió”.

En 2024 llegó la sentencia judicial que prohibía directamente la organización de la celebración. Por lo tanto, hace dos años que no se celebra oficialmente. “Lo que hacemos es reunirnos los ganaderos a comer en el campo, con bollos preñaos, y llevamos a un gaitero. Entendemos que tocar la gaita en el monte no está prohibido. ¿No?”, apuntan con cierto malestar los ganaderos asturianos.

Los resquicios de la celebración

Todo indica que este año a falta de fiesta habrá de nuevo “merendola”. De ser así no faltará Jose Juan García, el diácono que durante muchos años acompañó a don Nicanor y que ha seguido subiendo a Pinos para ofrecer la palabra. “Si este año se reúnen, yo estaré, salvo prohibición expresa del párroco o del obispo. Al final con esta guerra estúpida pierden todos, los pueblos vaciados de León y también los ganaderos de Mieres. Solo gana quien ha promovido este conflicto tan artificial”.

El silencio que envuelve a la robusta construcción de piedra que conforma Casa Mieres y a la ermita construida a unos pocos cientos de metros en honor a la Virgen de la Nieve escenifica una quietud de la que surge un clamor intranquilo: “Un abogado y cuatro amigos han estropeado una convivencia ganadera que era positiva para todos”.