El premio Teodoro Cuesta de Poesía en asturiano ya tiene su antología
Autores premiados leyeron parte de las obras galardonadas en más de tres décadas de trayectoria
El premio de poesía Teodoro Cuesta ya tiene una antología con la obra de sus ganadores. El Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acogió este domingo la presentación de la «Antoloxía Premiu de Poesía “Teodoro Cuesta” de Mieres (1991-2024). En el acto participaron algunos de los autores compilados que leyeron fragmentos de sus obras.
El actor Alberto Rodríguez ejerció de Teodoro Cuesta redivivo. La consejera de Cultura, Vanessa Rodríguez, es una de las autoras que aparecen en el texto y que asistió a la cita en su doble condición de Consejera y galardonada en 2003 y 2018. Además de la lectura de poemas se inauguró una exposición en el hall del auditorio.
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