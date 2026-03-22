La seguridad, el precio de la vivienda y los salarios, atractivos para los nuevos vecinos de Langreo, "aquí hay oportunidades"

Mohamed Lamin nació en los campamentos de refugiados saharauis de la Hamada argelina, en la nada más absoluta, donde los cultivos son imposibles en un terruño en el que solo hay arena y piedra. Allí, en el campamento de El Aiun sigue toda familia, que llora la pérdida de la madre, fallecida hace un mes. Lamin no pudo ir a despedirla. No podía viajar hasta que el pasado viernes le concedieron el permiso de residencia en España. Junto a su esposa, Neitu Sidahmed, y sus hijos Mina y Mahmoud, de ocho y tres años, llegaron hace dos años a La Felguera. No conocían a nadie, no sabían donde estaba Langreo pero internet les sugirió que era un buen lugar para asentarse. El precio de la vivienda fue clave, “más barato que en ciudades como Oviedo o Gijón”.

Mohamed Lamin, Neitu Sidahmed, y sus hijos Mina y Mahmoud, en el parque Dolores F. Duro de La Felguera / Fernando Rodríguez

Inseguridad en Ecuador

Su viaje a España se inició en Ecuador, donde él, doctor en Odontología tenía su propia clínica. La decisión de trasladarse a Asturias, a Langreo, estuvo motivada por la inseguridad que vivían allí. Él y los niños tiene la nacionalidad ecuatoriana, ella es legalmente apátrida. Los dos pequeños juegan la primera mañana de primavera en el parque Dolores Fernández Duro, el Parque Viejo, de La Felguera. En Ecuador no podían hacerlo, “la niña ni siquiera podía ir a la escuela”. “Te mandan fotos de la niña diciendo que saben a qué escuela va y que si no les das dinero no la vas a volver a ver”, cuenta el padre. “Si pones una denuncia en la Policía, el propio policía que te atiende llama a la persona a la que denuncias para contárselo”, añade. No podían vivir así, con ese miedo constante. En Langreo se sienten seguros, “los niños van al cole desde el primer día”, celebran.

Ahora, con el permiso de residencia, él podrá comenzar a trabajar legalmente, “en la construcción, en la hostelería, en lo que sea”. Su objetivo es poder homologar el título de doctor y poder ejercer en Langreo. Ella también busca trabajo.

849 nuevos vecinos en las Cuencas

El precio de la vivienda en las Cuencas, más asequible que en otras zonas de Asturias y de España, y la seguridad, son las claves por las que las comarcas mineras han revertido décadas de pérdida de población. Los diez concejos de las Cuencas cerraron oficialmente 2025, según el censo de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) con 849 habitantes más que el año anterior.

Siete de los diez municipios mineros consiguieron el año pasado un saldo positivo: Langreo (350 más), Mieres (250), San Martín del Rey Aurelio (131), Lena (119), Laviana (74), Caso (21) y Aller (17). Por contra, perdieron población Morcín (77 menos), Riosa (31) y Sobrescobio (5 menos). Este repunte se debe, esencialmente, a la llegada de nuevos vecinos procedentes del extranjero, si bien hay tres territorios que ganan tanto población nacional como inmigrante: Caso, Laviana y Lena.

Karim Nogch y Aya Elanbi en la plaza de abastos de La Felguera / Fernando Rodríguez

De Marruecos a La Felguera

También del sur, de la zona norte de Marruecos, llegaron a La Felguera Karim Nogch y Aya Elanbi. Su decisión de abandonar su país es clara, fue “para vivir mejor”, dice él mientras esperan a ser atendidos en una pescadería de la plaza de abastos de La Felguera. Llegaron en mayo pasado y ya se defienden con el idioma. Él viajó con un visado y posteriormente llegó ella, por la política de reagrupación familiar. “Aquí tenía más oportunidades de trabajo”, explica el hombre. Estuvo buscando pisos de alquiler en otras zonas de Asturias, principalmente Oviedo, Gijón y Avilés, pero finalmente optaron por Langreo “porque había oportunidades de alquiler más baratas”, al mismo tiempo que se está cerca de la zona centro y de los poligonos. Una vez instalados, Karim consiguió trabajo en la construcción y poco a poco se van adaptando a su nueva vida en las Cuencas, un lugar donde aseguran, están “muy a gusto”.

Ronald Antonio Martínez y Juan Ramos pasean por el parque Dolores F. Duro de La Felguera / Fernando Rodríguez

De El Salvador a Sama

En la construcción trabajan también los salvadoreños Ronald Antonio Martínez y Juan Ramos. Hace un mes que viven en Langreo, después de un año en otros lugares de España como Pamplona a Almería. Con esos precedentes están encantados con el clima de Asturias, “ni el frío de Pamplona ni el calor de Almería”. Ellos no se han tenido que enfrentar al problema de la vivienda porque la empresa para la que trabajan se la facilita, aunque Ronald es consciente de que “encontrar piso no es fácil”.

Es el trabajo lo que los ha llevado hasta Sama de Langreo, y los sueldos, nada que ver con los de su país. “Se paga mucho mejor aquí, allí tienes que trabajar mucho para conseguir el salario de aquí”.

Por el momento están conociendo la zona y adaptándose a los usos y costumbres de su ciudad de acogida, pero con lo poco que han podido ver y vivir en un mes, Ronald asegura que “Langreo es muy bonito, estamos muy a gusto”.

Lisandra Guido en la plaza del Ayuntamiento de Langreo / D. O.

De Nicaragua a Ciaño

Lisandra Guido ya lleva más tiempo en Langreo, llegó en 2018, “por una historia de amor”, y vive en Ciaño. Estudiaba Ciencias Políticas y eso le sirvió para ver que la situación de su país era muy complicada para salir adelante. Pensó en irse a Estados Unidos “pero me pareció muy inseguro”. Le habían contado cosas de Asturias y cuando vio fotos en una página web llamada “Paraiso Asturias”, quedó enamorada. Comenzó a buscar información. “Me dijeron que Langreo era un lugar seguro y que pese a que no iba a ser fácil encontrar trabajo, al final podría estabilizarme”.

Nada más llegar pidió asilo político pero se lo denegaron. Logró un contrato de trabajo, el alta en la Seguridad Social y eso le sirvió para lograr el permiso de residencia por arraigo laboral. Ahora, junto a ella viven su hija y sus dos nietos. El envejecimiento de la población que observó nada más llegar, en vez de parecerle un problema, le sugirió una oportunidad. Estudió auxiliar de enfermería y trabaja en una residencia de mayores.

María Teresa Díaz ante el Ayuntaniento de Langreo, en Sama. / D. O.

Una dominicana en Ciaño

Del Caribe, de República Dominicana, llegó también a Langreo María Teresa Díaz. Ella lo tuvo más fácil que el resto. Su padre es asturiano y su madre gallega y se preocuparon porque ella tuviese nacionalidad española. Eso le sirvió cuando su situación económica en República Dominicana “se complicó mucho”, al quedarse su marido en paro y no encontrar trabajo, “o lo encontraba, y a los tres meses, cuando se acababa el periodo de prueba, le echaban”.

Decidieron que había que irse de ese país que desde España se ve como un lugar paradisiaco, pero en el que la realidad del grueso de sus habitantes es muy distinta. La familia viajó a Cereceda, en Piloña, donde estaba el origen familiar. Luego se decidieron por la cuenca del Nalón, primero Riaño y luego Ciaño. “Oviedo nunca fue una opción real: sí que lo pensamos, pero era mucho más caro que Langreo, así que optamos por vivir aquí”, explica. De nuevo el precio de la vivienda se convierte en aspecto fundamental para elegir el lugar de residencia.

Marité sabe que lo tuvo más fácil que otros inmigrantes. Por un lado por sus orígenes españoles y por otro por su color de piel. Es una mujer blanca, “y hasta que no abro la boca la gente piensa que soy de aquí, no parezco de República Dominicana”. “Siempre he dicho que no es lo mismo la inmigración que llega de África que la nuestra, la de latinos”, afirma. “Emigrar siempre es difícil, es muy, muy complicado porque lo dejas todo, pero para nosotros lo es menos”, reflexiona la mujer.

Una radiografía de los nuevos langreanos dibuja un perfil de personas trabajadoras que valoran la seguridad, el precio de la vivienda y los salarios, precisamente tres aspectos muy criticados en la actualidad.