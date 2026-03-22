Vecinos de Pénjamo se concentrarán el 9 de abril ante el Ayuntamiento de Langreo por los "incumplimientos" con el barrio
El colectivo denuncia el mal estado de muchos puntos de este enclave de La Felguea, y pone como ejemplo el "lamentable" abandono del entorno de las antiguas piscinas
L. Díaz
Los vecinos del barrio langreano de Pénjamo lo tienen claro: sin luchar, "no te hacen caso". Por eso, en la asamblea celebrada este fin de semana en el centro social, se decidió impulsar una concentración, "votada por unanimidad", que tendrá lugar el próximo día 9 de abril, a las 16.30 horas, ante el Ayuntamiento de Langreo, antes de la celebración del Pleno municipal.
Julio García Terente, alcalde de barrio de Pénjamo, subrayó que a la asamblea acudió medio centenar de vecinos. En el encuentro se trataron temas que preocupan en el barrio. Por un lado, "el lamentable estado" de todo el entorno de las antiguas piscinas, la fata de barandillas en el acceso al centro social, la necesidad de mesas para el área recreativa, una pista de fútbol y "los incumplimientos de una reunión" con la directora de Deportes. Por estos "y más" motivos, se propuso y se sacó adelante la protesta que tendrá lugar el día 9.
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