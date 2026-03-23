El Alcalde de Mieres envía otra carta a Marlaska para que se abra de una vez el nuevo cuartel de la Guardia Civil: "Llevamos 15 años de espera"

Sin noticias del Ministerio del Interior. El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), ha enviado una nueva carta al ministro, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo la apertura inmediata del nuevo cuartel de la Guardia Civil del concejo. Hace apenas diez días, el regidor había enviado otra misiva a Interior, reclamando conocer "los plazos y las condiciones de apertura" del nuevo acuartelamiento. Por en medio, el desplome de parte del falso techo del viejo cuartel, que cayó sobre un agente, y que afortunadamente solo sufrió contusiones. En esta nueva carta, Álvarez recuerda a Marlaska que no han recibido respuesta, y que la apertura del nuevo cuartel es urgente, visto el desprendimiento del cielo raso de las oficinas de las actuales dependencias.

En la nueva carta, el Alcalde muestra su "preocupación por la falta de informaciones sobre los plazos y las condiciones de apertura" del nuevo cuartel, "y por la situación de las actuales instalaciones, que llevan 15 años acogiendo la labor de los efectivos del cuerpo en el concejo de forma provisional". En este sentido, el primer edil recalca que no se ha recibido respuesta a la primera carta. El desprendimiento del falso techo, que "por suerte no produjo daños personales, demuestra la necesidad de agilizar al máximo la apertura del nuevo equipamiento".

Labores de seguridad

“Creo que hay motivos suficientes para reiterar mi interés por el estado en el que se encuentra la finalización de las obras del nuevo cuartel, así como el equipamiento del mobiliario y equipamiento necesario para su puesta en marcha en las mejores condiciones posibles”, subraya el Alcalde en su carta, en la que, además, solicita “que se refuercen las labores de inspección, seguridad y mantenimiento en las instalaciones que ocupa en la actualidad la Guardia Civil de Mieres, para evitar que se vuelvan a repetir hechos como los ocurridos días atrás”.

El proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres, recuerda el gobierno local, "fue anunciado hace 15 años y ha sufrido importantes retrasos, obligando a los efectivos del cuerpo en el concejo a desarrollar durante tres lustros su trabajo en una situación de provisionalidad y excepcionalidad", a la que el Ayuntamiento de Mieres "pide poner fin cuanto antes".

El desprendimiento del falso techo en el actual cuartel de Mieres. / Cedida a LNE

Malestar entre los agentes

El malestar por los retrasos en la puesta en funcionamiento del nuevo cuartel también es extensible a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Tras conocer la situación, agravada por el deprendimiento del falso techo de la semana pasada, tanto la Asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunciaban lo "absurdo" de la situación.