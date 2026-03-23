La ampliación de la estación de esquí de Fuentes de Invierno y su unión con San Isidro costaría 23 millones

Fuentes de Invierno por fin cuenta con una hoja de ruta clara para su futuro. El proceso de exposición pública del procedimiento de impacto ambiental de su "Aprovechamiento integral y sostenible del dominio esquiable de la estación de Fuentes de Invierno (Aller, Asturias) ya ha finalizado, y ahora el Principado debe analizar las alegaciones presentadas, entre ellas las de los grupos ecologistas, contrarios a los planes de ampliación de la estación allerana. Un futuro que, según el documento de la Consejería de Cultura -de más de 2.000 páginas- pasa por la unión física con la estación leonesa de San Isidro y por una inversión de, al menos, 23 millones de euros, que doblarían la superficie esquiable y darían un salto de calidad a todas las instalaciones del complejo invernal asturiano.

Los planes de ampliación dependen ahora de la aprobación de este procedimiento de impacto. Hasta ahora, la normativa ambiental aplicada al entorno de Fuentes de Invierno impedía que se acometiesen nuevas obras en el entorno, como las muy demandadas instalaciones en la zona media de la estación. El documento elaborado por la Ingeniería Magna Dea para la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias divide las inversiones a realizar en siete puntos: la ampliación y acondicionamiento de pistas, la ampliación de remontes con telesquís, el sistema de producción de nieve artificial y su balsa de agua, el saneamiento del edificio de cafetería y almacén, un nuevo edificio para hangares, taller y almacén, un edificio de usos múltiples y un nuevo inmueble de cafetería y almacén en la zona media del complejo. Conjuntamente, se trataría de una inversión que, a enero de 2026, ascendería a más de 23 millones, concretamente 23.213.505 euros.

VIDEO: David Montañés / FOTO: Fernando Rodríguez

El plan para Fuentes de Invierno, del que la Consejera Vanesa Gutiérrez ya mostró un esbozo al alcalde allerano, Juan Carlos Iglesias, a principios de año, antes de que se abriese el proceso de exposición pública. Está siendo esta una temporada clave para Fuentes, ya que en febrero, además, por fin se conectaron las instalaciones a la red eléctrica de San Isidro, acabando así con la alimentación energética con generadores de gasoil, un "debe" de la estación desde su inauguración en 2007.

Pistas

Entre los puntos más destacables de la planificación de Fuentes se encuentra la ampliación de su dominio esquiable, de 8,76 kilómetros a 16,16. Se crearían un total de 27 nuevas pistas -seis de ellas, conexiones directas con San Isidro-, que suman 7.404 metros esquiables. Las más largas de todas serían las de Pareá Toneo II y III, con 576 y 597 metros respectivamente, junto con la de Entresierras II (568 metros). Este crecimiento tendría un coste, según el documento, de 4.349.163 euros. Se trataría de la segunda inversión más importante del plan de modernización de Fuentes. El gasto más elevado se destinaría a la que, hasta ahora, ha sido una de las principales carencias de la estación: la ausencia de un sistema de nieve artificial.

Inversiones

Este sistema "de producción de nieve" y la necesaria balsa de agua que lleva aparejada esta infraestructura tendría un coste de 8.257.226 euros. Por su parte, la ampliación de los remontes, necesaria para prestar servicio a nuevas pistas, alcanzaría los 2.593.995 euros; la conducción del saneamiento desde el nuevo edificio de la cafetería y almacén hasta la estación depuradora, 65.497; esta nueva cafetería y el almacén, en la zona media de la estación, subirían a 2.047.542 euros. La ampliación del edificio de usos múltiples y el inmueble destinado a hangar de maquinaria, taller y almacén costarían 2.590.581 euros y 2.723.498 euros, respectivamente. La inversión conjunta, más de 23,2 millones, una cantidad, eso sí, que el Principado tiene por el momento sin asignar, y que es orientativa.

Conexión

El plan esboza también la conexión física con la estación leonesa de San Isidro, a través de seis zonas de unión, en la parte baja de la estación, entre las zonas de las pistas de Llana'l Fitu (Fuentes) y La Raya (San Isidro). Un entorno, la zona con menos cota del complejo, que contaría con parte de los nuevos cañones de nieve artificial. Precisamente la unificación de la gestión de las cuatro estaciones de Asturias y León (Pajares, Fuentes, San Isidro y Leitariegos) es una de las principales reclamaciones del sector de la nieve de ambas regiones, descontenta con la gestión precisamente de los dos grandes complejos, Valgrande y San Isidro. De hecho, el "modelo Fuentes", con una empresa pública, pero flexible para la gestión, es el más valorado. En una reciente visita a Fuentes para "inaugurar" la conexión eléctrica, tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez, anunciaban que se estaba trabajando en buscar "fórmulas" para articular una gestión conjunta de las estaciones de esquí.