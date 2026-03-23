El campo de fútbol de Ujo (Mieres) culmina su renovación con una inversión de más de 212.000 euros

Las obras de renovación del campo de fútbol de Ujo, consistentes principalmente en la instalación de un nuevo césped artificial, ya han terminado. Desde la concejalía de Deportes de Mieres, su responsable, César Menéndez, explicaba que "a falta de los últimos detalles", las obras "ya han culminado, permitiendo la celebración estos días de un torneo de fútbol base en este equipamiento", en el que se han invertido más de 212.000 euros.

Concretamente, los trabajos consistieron en la renovación del césped, "instalando uno de última generación", se ha mejorado el cierre perimetral, se han sustituido las porterías de fútbol 11, así como los cañones de los sistemas de riego, que estaban en superficie, pasando ahora a estar soterrados para evitar riesgos y cumplir con la normativa vigente". También se procedió a la sustitución de los banquillos, la reparación de la cimentación de las porterías de fútbol 7 y se realizaron "obras de mejora de la accesibilidad". Todo ello, trabajos "desarrollados en un proyecto integral que ha permitido dar respuesta a las necesidades de este campo de fútbol municipal", subrayó el concejal.

Plan municipal

Estas obras se enmarcan en el plan de mejora y ampliación de las instalaciones deportivas del concejo que, con más de 5 millones de euros de inversión, incluye proyectos como la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón –"que avanza según lo previsto", según el gobierno local—las primeras pistas de tenis de tierra batida de las cuencas –ya en funcionamiento—o la mejora de los campos de fútbol Hermanos Antuña, La Bárzana o este de Ujo, que ya puede ser utilizado.

“Tenemos clara la importancia del deporte como inversión a futuro y por ello trabajamos para fomentarlo y promocionarlo”, señaló el César Menéndez, que incidió en la importante labor que realizan asociaciones y clubes deportivos del concejo, “que día a día promocionan el deporte a todas las edades con entrenamientos, equipos, torneos y actividades que permiten disfrutar de la práctica deportiva a distintos niveles”. “El deporte es calidad de vida y salud y también valores como el compañerismo, el trabajo en equipo o la constancia”, añadió el concejal, que resaltó "el compromiso municipal con el mantenimiento y mejora constante de la oferta de instalaciones deportivas en el concejo".