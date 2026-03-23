CC OO insta a Duro Felguera a "dejar de especular" con el taller de Barros y a facilitar la llegada del proyecto empresarial de Indra

Los responsables de CC OO del Nalón reclamaron a Duro Felguera que "deje de especular" con Langreo. La reacción sindical se produce después de que Duro pusiese un precio mínimo de 16 millones de euros para vender su taller de construcciones mecánicas de Barros (Langreo), un espacio de 80.000 metros cuadrados en el que la multinacional de defensa Indra ha puesto su foco para construir su segunda fábrica de blindados en Asturias, sumada a la de Gijón. Fuentes de la empresa asturiana de ingeniería aseguraron días atrás que la compañía "está dispuesta a considerar" ofertas por el recinto langreano "siempre y cuando estén por encima del valor de mercado, comprendido entre los 16 y los 20 millones de euros".

CC OO del Nalón aseguró este lunes que "denunciamos públicamente la actitud de bloqueo que la dirección de Duro Felguera está manteniendo respecto a sus activos" en Langreo. "Tras las informaciones publicadas estos últimos días en prensa, exigimos que la empresa cese su estrategia especulativa y permita la implantación de un proyecto solvente y generador de empleo como el de Indra", señalaron.

Los responsables comarcales del sindicato afirmaron que "resulta inadmisible que Duro Felguera esté exigiendo 16 millones de euros por el taller de Barros, una cifra que cuadriplica lo que la propia Indra pagó por El Tallerón de Gijón (3,6 millones)", si bien en este último caso Indra solo compró la nave y la maquinaria, ya que el terreno es del Puerto de Gijón, que traspasó la concesión. Añadió CC OO que "no podemos consentir que se juegue con la ilusión y el pan de las familias langreanas para sanear las cuentas de una empresa a costa de espantar inversiones estratégicas"

"Tenemos una oportunidad", prosiguieron los responsables sindicales", "y una necesidad urgente para la reindustrialización de la Cuenca. No podemos permitir que el Nalón pierda este tren por la avaricia de una dirección que ya ha recibido mucha ayuda pública y que parece que solo quiere hacer negocio inmobiliario. Por eso el Principado no puede ser mero espectador. Los terrenos de Talleres Conde y el entorno de Valnalón son patrimonio industrial de este concejo. El suelo industrial está para crear empleo, no para engordar el balance de una empresa en crisis. En CC OO del Nalón reclamamos industria y futuro, no solares vacíos a precio de oro".

La empresa madrileña Escribano Mechanichal & Engineering (EM&E), propietaria del 14,3% de las acciones de Indra y también con planes de inversión en Asturias, sopesó en su momento adquirir el complejo de Barros para instalar una planta de sistemas guiados de munición. No obstante, tal como señalaron fuentes al tanto de las negociaciones y confirmaron desde Duro, es Indra la que en las últimas semanas ha acrecentado el interés por el taller langreano, una vez que se ha alejado la opción de establecer la citada segunda factoría de blindados en las antiguas baterías de cok de Avilés.