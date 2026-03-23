Falsa alarma en el Nalón: un testigo creyó ver un cuerpo flotando entre Olloniego y Riaño
La búsqueda diaria de la mujer que cayó al río en San Martín, que ya lleva 18 jornadas, volvió a concluir sin éxito este lunes.
Falsa alarma en la búsqueda de la vecina de San Martín del Rey Aurelio que cayó al río el pasado 6 de marzo. Un testigo creyó ver un cuerpo extraño flotando en el agua en la zona comprendida entre Riaño (Langreo) y Olloniego (Oviedo). Sin embargo, tal y como ha explicado ya la Guardia Civil, tras rastrear la zona y comprobar la información, "resultó ser una falsa alarma".
El dispositivo de búsqueda de María Teresa Pérez, de 56 años, prosiguió por decimoctavo día consecutivo, sin resultados. En las tareas participaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Langreo, Avilés, Oviedo y Pravia; Policía Local de San Martín dle Rey Aurelio, Langreo, Pravia, Muros del Nalón y Soto del Barco; y Bomberos de los parques de Pravia, Proaza y Grado, así como el helicóptero. Se buscó en el Nalón, incluyendo su desembocadura.
A las 18.00 horas, cuando se daba por finalizado el despliegue del día, los participantes recibían un aviso, de una persona, usuario de la carretera AS-116 entre Olloniego y Riaño, que poco antes de la cementera había visto en la margen derecha del río "algo extraño". Hasta la zona se trasladó una de las patrullas, para comprobar la información, que fue una "falsa alarma".
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