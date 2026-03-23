Langreo celebra su III Torneo Intercentros de tute y parchís con más de sesenta participantes

Langreo ya tiene lista la celebración de su III Torneo Intercentros de tute y parchís, una iniciativa que reunirá a más de sesenta participantes procedentes de distintos centros sociales de mayores del municipio.

La actividad se desarrollará a lo largo de varias jornadas entre los meses de marzo, abril y mayo, dando comienzo este miércoles 25 de marzo en Les Pieces. Las siguientes citas tendrán lugar el 1 de abril en Riaño; el 8 de abril en La Moral; el 15 de abril en Pando y el 22 de abril en Lada. Ya en la recta final, las partidas se celebrarán el 29 de abril en Ciaño; el 6 de mayo en Sama y el 13 de mayo en La Felguera. Todas las sesiones se desarrollarán en horario de tarde, a partir de las 17.00 horas. El torneo fue presentado este lunes en el Ayuntamiento de Langreo.

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A través de la concejalía de Derechos Sociales, el Ayuntamiento de Langreo busca promover "espacios donde las personas mayores disfruten de actividades lúdicas y tengan un espacio donde conocerse, compartir experiencias y establecer nuevos vínculos personales". Además, con este tipo de iniciativas se pone en valor "el papel de los centros sociales como lugares de referencia para la participación y la vida social". En este sentido, el Consistorio destaca "la implicación de las asociaciones cuya participación resulta clave para el desarrollo de estas jornadas".