Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Langreo celebra su III Torneo Intercentros de tute y parchís con más de sesenta participantes

El campeonato, que se desarrolla en los centros sociales del concejo, empieza el 25 de marzo y terminará el 13 de mayo

La presentación del torneo intercentros, en el Ayuntamiento de Langreo.

La presentación del torneo intercentros, en el Ayuntamiento de Langreo. / LNE

L. Díaz

Langreo

Langreo ya tiene lista la celebración de su III Torneo Intercentros de tute y parchís, una iniciativa que reunirá a más de sesenta participantes procedentes de distintos centros sociales de mayores del municipio.

La actividad se desarrollará a lo largo de varias jornadas entre los meses de marzo, abril y mayo, dando comienzo este miércoles 25 de marzo en Les Pieces. Las siguientes citas tendrán lugar el 1 de abril en Riaño; el 8 de abril en La Moral; el 15 de abril en Pando y el 22 de abril en Lada. Ya en la recta final, las partidas se celebrarán el 29 de abril en Ciaño; el 6 de mayo en Sama y el 13 de mayo en La Felguera. Todas las sesiones se desarrollarán en horario de tarde, a partir de las 17.00 horas. El torneo fue presentado este lunes en el Ayuntamiento de Langreo.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

A través de la concejalía de Derechos Sociales, el Ayuntamiento de Langreo busca promover "espacios donde las personas mayores disfruten de actividades lúdicas y tengan un espacio donde conocerse, compartir experiencias y establecer nuevos vínculos personales". Además, con este tipo de iniciativas se pone en valor "el papel de los centros sociales como lugares de referencia para la participación y la vida social". En este sentido, el Consistorio destaca "la implicación de las asociaciones cuya participación resulta clave para el desarrollo de estas jornadas".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
  2. Aparatoso accidente en Mieres: herida una mujer tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad
  3. El angustioso relato de los compañeros del conductor de un 'búho' apuñalado en Langreo: 'El autobús estaba lleno de sangre; si el corte del cuello lo coge más abajo, lo mata
  4. La detención por el apuñalamiento del conductor de un 'búho' en Langreo: el presunto agresor acudió al hospital al sentirse indispuesto y allí reconoció los hechos
  5. La solidaridad vecinal frustra un intento de “okupación” en Pelúgano (Aller)
  6. “¡Me encontré con su cabeza a un metro de distancia!”: un montañero asturiano graba su sorprendente encuentro con un oso
  7. Mucho más que cabritu: la gran fiesta culinaria de Laviana se completa con la feria del stock y un festival de asturianía
  8. Tres heridos tras irrumpir un hombre a hachazos de madrugada en un bar de La Felguera: el agresor ha sido detenido

Langreo celebra su III Torneo Intercentros de tute y parchís con más de sesenta participantes

Langreo celebra su III Torneo Intercentros de tute y parchís con más de sesenta participantes

“Gastrollar” combate la gentrificación de la cocina tradicional desde los fogones de la Montaña Central

“Gastrollar” combate la gentrificación de la cocina tradicional desde los fogones de la Montaña Central

Falsa alarma en el Nalón: un testigo creyó ver un cuerpo flotando entre Olloniego y Riaño

Falsa alarma en el Nalón: un testigo creyó ver un cuerpo flotando entre Olloniego y Riaño

Los vecinos critican la "mansedumbre" del gobierno local de Langreo con la empresa acusada de causar los malos olores: "Tienen miedo"

Los vecinos critican la "mansedumbre" del gobierno local de Langreo con la empresa acusada de causar los malos olores: "Tienen miedo"

"Mineros de la Camocha", documental y coloquio sobre la historia minera de la región este miércoles de Mieres

"Mineros de la Camocha", documental y coloquio sobre la historia minera de la región este miércoles de Mieres

El IES David Vázquez de Pola de Laviana y el colegio Poeta Antòn de Candás, los mejores "Detectives climáticos" de Asturias

El IES David Vázquez de Pola de Laviana y el colegio Poeta Antòn de Candás, los mejores "Detectives climáticos" de Asturias

Lena estrena centro de salud tras treinta años de espera y siete millones de inversión, "es un sueño hecho realidad"

Lena estrena centro de salud tras treinta años de espera y siete millones de inversión, "es un sueño hecho realidad"

Reivindicando a Cristino García

Reivindicando a Cristino García
Tracking Pixel Contents