Lena estrena centro de salud tras treinta años de espera y siete millones de inversión, "es un sueño hecho realidad"

Se acabó la espera. Lena tiene nuevo centro de salud tras treinta años reclamándolo. “Un sueño hecho realidad”, resumió la alcaldesa, Gema Álvarez (IU).

El nuevo equipamiento, en la calle La Paz, entrará en servicio este martes para atender a 9.000 usuarios. Un día antes, el lunes, el presidente del Principado, Adrián Barbón, y su consejera de Salud, Concepción Saavedra procedieron a la inauguración de un consultorio que ha supuesto una inversión de más de 7 millones de euros. Barbón reconoció que se era “una reivindicación histórica” de los lenenses, “y a mí me encanta saldar deudas históricas con los ciudadanos”. Recordó que esa inauguración es fruto de la aprobación de los presupuestos del Principado, “y cuando un partido vota en contra, vota en contra de esto”, dijo en alusión a PP, Vox y Foro Asturias, que rechazaron las cuencas públicas. En cuanto al Centro de Salud recalcó que “as mejoras suponen más de 2.200 metros cuadrados, lo que significa duplicar lo que existía anteriormente o la atención sanitaria que recibían los lenenses.

Reforzar la sanidad púbica

Barbón admitió que “hay que seguir reforzando la sanidad pública con medios y personal” pero aseguró que “es una cuestión difícil, aunque creo que en uno o dos años empezaremos a darle la vuelta a la situación con la entrada de nuevos médicos y enfermeros y enfermeras que están terminando su formación”. El presidente enmarcó la inauguración de Lena en una lista en la que también se incluyen el consultorio de Nuevos Roces en Gijón, el de Tebongo, en Cangas del Narcea y el de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio.

José Fernando Sánchez, símbolo de lucha ciudadana

Barbón tuvo unas palabras especiales para José Fernando Sánchez, el vecino de Lena que durante tres décadas encabezó la plataforma ciudadana que reclamaba el centro de salud. “Hoy le damos respuesta a esa plataforma”, le dijo el Presidente. Sánchez, en silla de ruedas por sus problemas de movilidad, fue uno de los protagonistas de la jornada. Al hacer la foto de grupo, tras la visita institucional, los asistentes le dedicaron un cariñoso aplauso en reconocimiento a tantos años de lucha por un centro para el que muchos han pedido que lleve su nombre

El doble de espacio

La consejera de Salud detalló que el edificio, con una superficie de 2.284 metros cuadrados divididos en dos plantas, un semisótano y un sótano, duplica el espacio del anterior ambulatorio de Pola de Lena, “y es mucho más funcional para profesionales y usuarios”. El centro, que comienza a funcionar este martes 24 de marzo, tiene consultas de medicina familiar y comunitaria, enfermería, pediatría, una nueva zona de unidad administrativa independiente para trámites como la tarjeta sanitaria, un área de atención a la mujer con matrona, una nueva unidad de fisioterapia y servicios de salud bucodental con odontólogo e higienista, además de una trabajadora social. También dispone de zonas comunes accesibles, baños para personas ostomizadas y mobiliario ergonómico. El edificio incorpora además mejoras en el envolvente térmico y nuevas fuentes de energía.

La petición de la alcaldesa

Todo eso es el “sueño cumplido” de la alcaldesa de Lena. “Llevamos más de treinta años esperando”, insistió, pero “con sus dificultades y contratiempos hoy podemos decir que tenemos en centro de salud que nos merecemos los lenenses. Gema Álvarez también agradeció el trabajo, el empeño y la lucha, “de mucha gente que nos ha apoyado en los momentos difíciles durante todos estos años”. “Es un día muy especial y solo esperamos que el centro se dote del personal suficiente y necesario para que funcione a pleno rendimiento”, apostilló.