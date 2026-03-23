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La marea rosa de la solidaridad inunda Morcín: más de 300 participantes en la carrera de la mujer

La recaudación se destinó a la Fundación Sandra Ibarra, que trabaja con pacientes y supervivientes de cáncer

La salida de la carrera solidaria en Morcín.

La salida de la carrera solidaria en Morcín. / F. Delgado

Fernando Delgado

Fernando Delgado

Santa Eulalia (Morcín)

La marea rosa de Morcín volvió a mostrar su carácter solidario el pasado domingo por las calles de Santa Eulalia, capital del concejo. La VII Carrera de la Mujer, organizada por el ayuntamiento morciniego, congregó a 305 participantes, que donaron sus cuotas de inscripción a la Fundación de Sandra Ibarra, que trabaja con pacientes y supervivientes del cáncer.

La exmodelo estuvo presente en la cita, junto a su marido el periodista Juan Ramón Lucas, y el actor Nacho Fernández, natural de Peñerudes, quien ejerció como animador y maestro de ceremonias. La semana anterior Morcín mostró su solidaridad a través de una representación teatral que recaudó 415 kilos de comida para el Banco de Alimentos de Asturias y el domingo corriendo contra el cáncer.

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