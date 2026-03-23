Mieres, sin avances en la reforma de su estación de tren: el gobierno local critica el retraso del ADIF, "tiene que cumplir su palabra"

“El ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) tiene que cumplir su palabra y ampliar la estación de Mieres”, así de contundente se muestra el gobierno local que lamenta que “dos años después del compromiso de una inversión de más de dos millones de euros para una reforma integral de la estación de tren de Mieres Puente, no haya noticias sobre la licitación de estas importantes obras”.

Un retraso de dos años y varias reclamaciones

De hecho, durante este tiempo, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU) se ha dirigido en numerosas ocasiones a los diferentes responsables del ADIF para interesarse por esta inversión: “El tiempo pasa y la preocupación aumenta”, señala el equipo de Gobierno, que recuerda que “somos el sexto municipio de Asturias, tenemos parada AVE y no podemos seguir con una estación de tercera”. En este sentido, se destaca el hecho de que Mieres “es la opción más cómoda, ágil y barata para que 200.000 asturianos y asturianas puedan viajar en AVE a Madrid. Sin embargo, el proyecto de reforma de la estación sigue sin avanzar”

“Hace dos años el ADIF afirmaba que ya trabajaba en un proyecto de reforma integral de las instalaciones y aparcamiento para ofrecer una estación moderna, cómoda y accesible”, recuerda el Gobierno local que lamenta la demora en esta importante actuación para Mieres, la comarca del Caudal y toda Asturias.

Aparcamiendo y "lavado" de cara

La actuación proyectada y anunciada por el ADIF para la estación de Mieres Puente se divide en dos frentes. Por un lado, se habilitará un aparcamiento, con dársena para autobuses, en los terrenos que se encuentran al comienzo del polígono de Gonzalín, a no más de 200 metros del apeadero. Al tiempo, las propias instalaciones de la estación serán remozadas, con un importante "lavado" de cara. Eso sobre el papel, sobre el terreno no hay nada.