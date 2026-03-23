"Mineros de la Camocha", documental y coloquio sobre la historia minera de la región este miércoles de Mieres
La proyección está incluida en el programa cultural organizado por la Asociación Amigos de Mieres
L. Díaz
"Mineros de la Camocha" es el título de un documental dirigido por Luis Felipe Capellín, en el que se hace repaso de la historia minera de Asturias, con especial atención a la emblemática explotación carbonífera del concejo de Gijón.
El documental podrá verse este miércoles 25 de marzo, a partir de las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres. Se trata de una proyección incluida en la programación cultural que organiza la Asociación Amigos de Mieres, uno de los colectivos más activos del municipio.
En el reportaje, de 55 minutos, el director hace que cinco mineros cuenten su historia, cómo era su trabajo, sus experiencias personales y las de sus compañeros, las de sus familias, sus anhelos y sus luchas. La Camocha fue, durante mucho tiempo, un referente histórico de la lucha obrera, una mina en la que nacieron las Comisiones Obreras.
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