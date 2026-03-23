Los vecinos critican la "mansedumbre" del gobierno local de Langreo con la empresa acusada de causar los malos olores: "Tienen miedo"

La Plataforma Ciudadana por la Calidad del Aire y la Salubridad de La Felguera, que a finales del pasado mes de enero impulsó una concentración contra los malos olores en el distrito langreano, ha criticado la "mansedumbre" del gobierno local ante la empresa acusada de provocar el problema. Los vecinos, en concreto, aseguran que el Ayuntamiento tiene "miedo a plantear administrativamente una orden de cierre cautelar y parcial de la parte de la actividad industrial que es generadora de olores y molestias, que no dispone de permisos y que se está desarrollando ilegalmente".

Los representantes de la plataforma señalaron que "según información recibida de fuentes municipales, los primeros datos administrativos apuntan a que una empresa de reciclaje de plástico, ubicada en Valnalón desde año 2019, empezó a generar molestias por malos olores y moscas en el año 2023, siendo los vecinos del barrio Urquijo, por ser las viviendas más próximas a la actividad industrial, los que empiezan a detectar malos olores, lo que es puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Langreo".

Añadieron los vecinos que "de las inspecciones realizadas por los servicios técnicos se desprende, según fuentes municipales, que la empresa Naeco Recycling estaba cometiendo diversas irregularidades. Estas irregularidades están calificadas por la normativa como 'graves'". Entre ellas, prosiguieron, "cabe destacar que hacían vertidos ilegales al río Candín, el cual discurre por debajo de sus instalaciones. También ampliaron, por su cuenta y riesgo, la extensión e intensidad de la actividad industrial, 'en unas cinco veces más de lo que tenían autorizado', según nos indican fuentes municipales".

Ampliación

Tal y como denuncia el colectivo, "esta ampliación de la actividad se desarrolló sin las obligadas autorizaciones y, a fecha actual, aún carece de permisos, autorizaciones medioambientales y licencias de todo tipo: urbanísticas, de obras y de actividad. Sin embargo, la actividad industrial se sigue desarrollando y sigue causando molestias al conjunto de los vecinos de La Felguera desde hace dos años y medio". También alertan de que "paralelamente a estos hechos, la empresa parece que también obstaculizó la inspección de los técnicos municipales, según nos indicaron fuentes oficiales, lo que igualmente está calificado por la normativa como infracción 'grave'".

"Sin embargo", expusieron los representantes de la plataforma ciudadana, "nuestros gestores municipales ante tan grave situación, han dado muestras de mansedumbre, bajando la cabeza y mostrando miedo a plantear administrativamente una orden de cierre cautelar y parcial de la parte de la actividad industrial que es generadora de olores y molestias, que no dispone de permisos y que se está desarrollando ilegalmente".

"Falta de respeto"

Argumentaron, en la misma línea que "resulta inexplicable a todas luces, que nuestros gestores municipales toleren y prolonguen esta situación, demostrando una total falta de respeto y consideración por la ciudadanía y permitiendo un paulatino deterioro medioambiental de La Felguera, lo que influye directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, en el deterioro de las relaciones comerciales y en la pérdida de valor de nuestros inmuebles, al convertir a La Felguera en un sitio invivible y todo ello motivado por la evidente incapacidad para adoptar las decisiones a las que legalmente están obligados".

"Resulta fácil de entender lo que haría el Ayuntamiento de Langreo si un ciudadano con permiso para desarrollar una actividad comercial de 100 metros cuadrados, anexionase a su local los bajos comerciales colindantes y convirtiese su nuevo centro de negocios en un local de 500 metros cuadrados, sin autorización alguna. Pues bien, en esas estamos, nos han colocado una industria cinco veces mayor de lo autorizado, que lleva dos años y medio generando olores fétidos, moscas y mosquitos de formas y tamaños variados y, mientras tanto, los gestores municipales siguen permitiendo que la actividad esté funcionando sin autorización alguna", indicaron los representantes de la Plataforma.

Para el colectivo vecinal "es compresible ser prudente a la hora de tomar decisiones administrativas, pero resulta inaceptable que ese exceso de cautela, y de miedo municipal, esté perjudicando únicamente y exclusivamente a los ciudadanos de La Felguera. Tal vez nuestros gestores, incapaces, pero no tontos del todo, han llegado a la conclusión de que los afectados no les vamos a reclamar una indemnización económica como haría la empresa del plástico".

Procedimiento

Añadieron los responsables de la plataforma que "es evidente que estamos más cerca de conocer cómo se desarrolló este procedimiento administrativo y los aciertos y errores que nuestros gestores municipales pudieron cometer. Lo que sí sabemos es que, a la vista de las circunstancias comentadas, la empresa sigue en funcionamiento, el Ayuntamiento desbordado en su incapacidad y los ciudadanos hasta el gorro. Y esta situación, en una sociedad de ciudadanos maduros, solventes y conscientes de tal condición, sería inadmisible". Y adelantaron que "emprenderemos acciones de protesta en defensa de nuestros derechos. Somos todos nosotros, el conjunto de la ciudadanía, quienes tenemos la última palabra. Langreo será lo que sus ciudadanos quieran que sea".