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Abierto el plazo para participar en el concurso Alerto Vega, la gran cantera de poetas de Asturias

Organizado por Cauce del Nalón, los trabajos pueden enviarse hasta el 30 de abril y cuenta con dos categorías, hasta 14 y hasta 18 años.

El acto de entrega de premios de la pasada edición, en la Casa de Cultura de La Felguera.

El acto de entrega de premios de la pasada edición, en la Casa de Cultura de La Felguera. / LNE

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

Vuelve la gran cantera de poetas de Asturias, el premio Alberto Vega que impulsa la Asociación Cultural Cauce del Nalón. Un galardón dirigido a los alumnos de colegios e institutos de toda Asturias, con dos categorías, una para niños de hasta 14 años y otra, para jóvenes de hasta 18. El premio cumple ya 26 ediciones, y el plazo para participar está abierto hasta el jueves 30 de abril.

Desde Cauce del Nalón, su presidenta, Isabel Rivera, señala que el colectivo "vuelve a asumir las responsabilidades de organizar el premio Alberto Vega de poesía, que convoca anualmente a todos los escolares de nuestra comunidad autónoma". El premio, subraya la organización, "se ha convertido en uno de los más relevantes y longevos de la poesía infantil y joven del Principado, en este año cumple 26 ediciones, y de manera especial, se recordará los veinte años del fallecimiento de Alberto Vega". Vega, poeta langreano, que era colaborador de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, murió cuando solo tenía 49 años.

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Rivera destaca que el galardón "hay que singularizarlo de los demás premios que se ocupan de los nuevos valores literarios, es un premio único en nuestra comunidad y sin parangón también en el territorio nacional". No busca "exaltar las ilusiones escolares, sino transmitirles la emoción por las palabras, a través del descubrimiento de sus sonoridades y significados". Cumple además la función de "divulgar la obra de Alberto Vega".

Premios

En la categoría de hasta 18 años, se entregarán los siguientes premios: un ganador, con trofeo y 600 euros; un finalista, con placa o trofeo y 300 euros de premio, y varios poemas seleccionados más, que se llevarán un diploma. Por su parte, en la categoría de hasta 14 años, el ganador recibirá trofeo y 200 euros; el finalista, trofeo y 100 euros, y se repartirán varios diplomas entre los trabajos más destacados.

Los trabajos, informan desde la organización, deben presentarse sin firma, usando solo un seudónimo. Para conocer las bases completas se puede consultar la página web del concurso, www.premioalbertovega.weebly.com. Se puede conseguir más información en el teléfono 664 366 411.

Noticias relacionadas y más

Entrega de galardones

El acto de entrega de los premios tendrá lugar el 12 de julio, a las 19.00 horas, precisamente en la Casa de Cultura Alberto Vega de La Felguera (plaza Eduardo Merediz). El premio cuenta, además de con la organización de Cauce del Nalón, con el patrocinio del Ayuntamiento de Langreo y de las consejerías de Educación y Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.

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