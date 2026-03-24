Apuñalamiento de un conductor de "búho" en Langreo: CC OO reclama a la Inspección de Trabajo que exija medidas a la empresa para mejorar la seguridad (y evitar la huelga)

CC OO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación de inseguridad que viven los conductores de los autobuses de la comarca del Nalón, después de que uno de ellos fuera apuñalado hace diez días cuando se disponía a iniciar un servicio nocturno "búho" entre Langreo y Oviedo. El sindicato entiende que esa falta de seguridad supone una "negligencia" por parte de la empresa, por lo que espera que la Inspección inste a la compañía a adoptar medida. De lo contrario, si no se da ese paso, CC OO registrará la petición de huelga indefinida acordada por los trabajadores en asamblea el pasado fin de semana.

En concreto, los conductores de autobuses urbanos de Langreo acordaron convocar un paro para exigir medidas de seguridad en la noche del viernes en dos asambleas celebradas en Laviana y Sama antes del inicio del servicio de búho. Ese día, el conductor encargado de hacer el “búho” sufrió un ataque de ansiedad y no pudo cumplir con su trabajo. La huelga afectaría tanto a Transportes Zapico como Autobuses de Langreo, ambas integradas en el grupo Sanjuan. Se trata por tanto de las líneas entre Sama y Oviedo y Laviana y Riaño, tanto diurnas como nocturnas.

Luz García, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO Asturias (que integra al transporte urbano) señaló que "presentamos la denuncia ante la Inspección de Trabajo y estamos a la espera de que nos reciban porque entendemos que la seguridad y salud es una cuestión de las empresas". Y añadió: "La huelga, como tal, no está registrada; la tenemos preparada pero no está registrada. Nuestra idea es que Inspección de Trabajo actúe rápidamente a lo largo de esta semana con la empresa", por si este organismo exige que se tomen medidas y no es necesario acudir a huelga.

CC OO, dentro de esas medidas, rechaza la activación de las cámaras de vigilancia de los conductores, que considera "coercitiva" e ineficaz en términos de seguridad. "La empresa ha instalado las cámaras sin negociar el protocolo con la representación legal de los trabajadores. Y sin poner ninguna medida que supla a las cámaras. La cámara está enfocando directamente al compañero. Por lo tanto, lo que se ha instalado hasta ahora es una medida coercitiva hacia el conductor. Pero, en modo alguno, recoge la visibilidad de lo que ocurre en el interior del autobús en el trayecto".

"Negligencia"

Insistió García en que "entendemos que es una negligencia de seguridad y salud por parte de la empresa y lo hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo. Si este organismo no actúa, registraremos la huelga". Y detalló que "hemos solicitado una evaluación de los puestos de trabajo a la Inspección, denunciando la situación que ha llevado a esto. El compañero que ha sufrido la crisis de ansiedad está muy tocado emocionalmente. No podemos esperar a que vuelva a haber otra agresión o que otro conductor sufra una crisis de ansiedad. Es una negligencia empresarial en toda regla", remarcó.

La responsable de CC OO señaló que "el empresario se había comprometido personalmente conmigo la semana pasada en una reunión a que iba a negociar los protocolos y nada de nada. Papel mojado todo. Esto es reírse un poco de la plantilla y de la representación sindical. Y no darle valor ni a la vida ni a las situaciones que puede vivir su personal".