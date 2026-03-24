"La Balada del Norte" de Alfonso Zapico llega al teatro de La Felguera este sábado 28 de marzo
Saltantes Teatro adapta el cómic a los escenarios, con una representación que empezará a las 20.15 horas, con entradas a 9 euros
La "Balada del Norte", la gran epopeya sobre la Revolución del 34 escrita y dibujada por Alfonso Zapico, premio nacional del cómic, llega este sábado 28 marzo a Langreo transformada en obra de teatro. Una adaptación llevada a cabo por la compañía Saltantes, y que ya ha cosechado gran éxito de público en escenarios como los de Ponferrada, El Entrego o Avilés.
La representación tendrá lugar en el teatro José León Delestal de La Felguera, a partir de las 20.15 horas. Las entradas valen 9 euros. Dirigida por Luis Alija, protagonizada por Nerea Vázquez, Enrique Dueñas, Carla Loga, Alberto Rodríguez y Carlos Dávila, "La Balada del Norte" es la adaptación de los cuatro volúmenes publicados por Zapico con Astiberri, una obra teatral con una puesta en escena ambiciosa. "Nuestra propuesta", señalan desde Saltantes Teatro, fusiona "personajes y líneas de acción, facilitando así el ritmo de la dramaturgia". No hay que olvidar que la obra de Zapico abarca más de 100 personajes, "que tendrán que ser representados por los ocho intérpretes".
La obra contará además con la música en directo de David Varela. Todo el entorno sonoro, además, ya sean canciones o sonidos, "serán generados en directo por los intérpretes de la obra".
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