La Felguera recupera la normalidad: finalizan las obras de reurbanización en la avenida de Gijón, que obligaron a reordenar el tráfico durante seis meses

La circulación en La Felguera ha retomado la normalidad tras seis meses de obras. Los trabajos de reurbanización de la avenida de Gijón, obligaron a realizar restricciones de tráfico en el barrio de La Pomar, al estar cortada la conexión de la calle Alfonso Argüelles con la avenida de Gijón. Esta vía da acceso a la zona de Valnalón, por un lado, y a la carretera que lleva a Pando y Tuilla, por el otro.

Los trabajos, iniciados en septiembre, ya están finalizados. La fase inicial de la obra obligó a regular con semáforos la circulación por la avenida de Gijón (dando paso alternativo a los vehículos) y posteriormente la isleta ejecutada en la confluencia con Alfonso Argüelles también hizo necesarias modificaciones en el tráfico.

Uno de los tramos afectados por la obra. / M. Á. G.

Los trabajos realizados tienen como objetivo, según el Ayuntamiento, "dar continuidad a la futura urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento, integrando plenamente esta zona en la ciudad".

Proyecto

El proyecto ha supuesto varias intervenciones en aproximadamente tres kilómetros de recorrido. La actuación principal fue la reordenación del tráfico rodado en la avenida de Gijón con una nueva isleta en el entronque con la calle General Elorza y el cruce con Alfonso Argüelles, que permitirá "moderar la velocidad y mejorar la seguridad vial". Se construyeron también nuevas aceras en la calle General Elorza y en Alfonso Argüelles, en un tramo en el que carecía de ellas.

Durante las labores, que incluyeron la renovación completa de los pavimentos, se procedió a la reforma parcial de las redes de abastecimiento y saneamiento, y se instaló una nueva red de recogida de aguas pluviales para sustituir a la cuneta abierta situada en el lado este de la Avenida de Gijón.

Plan de vías

No es la única obra que se ejecuta en esta zona de La Felguera, afectada también por la urbanización de los terrenos liberados por el plan de vías. La planificación incluye, a la altura de Valnalón, un gran bulevar de 500 metros de largo con un paseo central peatonal de anchura variable entre los 12,5 y 14,5 metros, flanqueado por jardineras corridas que actuarán como barrera natural frente al tránsito rodado. El pavimento será de materiales ecológicos para reducir la contaminación, alternando diferentes tonalidades cromáticas para delimitar los usos. Finalmente, en el entorno de la antigua estación de Feve en La Felguera se construirá un parque público con amplios espacios verdes que servirá como pulmón para el barrio.

Además, a esos trabajos se suma la construcción de un nuevo acceso peatonal a Valnalón, que facilitará la integración de la ciudad industrial y tecnológica en la trama urbana de Langreo. Esta nueva entrada peatonal implica el derribo de un muro del perímetro de la antigua fábrica, a la altura de la confluencia de la calle Melquíades Álvarez y la avenida de Gijón. Esta nueva entrada dará acceso directo a Museo de la Siderurgia (ubicado en el refrigerante de la antigua fábrica) y al centro de empresas de Valnalón.