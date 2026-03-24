El filósofo Eduardo Infante presenta su primera novela "Salvar a Sócrates" en Mieres
El acto, en el que dialogará con el también filósofo Héctor García, tendrá lugar en la librería La Llocura, este sábado 28 de marzo a partir de las 19.00 horas
L. Díaz
El filósofo Eduardo Infante (Huelva, 1977), profesor y divulgador reconocido con obras como "Filosofía en la calle", se pasa a la narrativa con su primera novela, "Salvar a Sócrates". El libro será presentado este sábado 28 de marzo, a las 19.00 horas, en la Librería La Llocura de Mieres (calle Aller, 1).
Junto al autor estará Héctor García, profesor y miembro de la Sociedad Asturiana de Filosofía. Ambos conversarán sobre el libro, y mantendrán un diálogo con el público asistente.
Publicada por la editorial Ariel, "Salvar a Sócrates" propone un viaje en el tiempo de dos jóvenes de la actualidad hasta el siglo V a. C. Colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Infante da el salto a la novela por "una convicción socrática. Plutarco decía que para aprender filosofía no había que ir a los libros ni a las aulas, sino pasear por las calles de Atenas. Al acompañar a Sócrates en su día a día es cuando uno entiende qué es esta disciplina. La filosofía tiene forma de narración y de acción, no solo de diálogo teórico. Mi intención ha sido mezclar el espíritu de Harry Potter con los diálogos de Platón. Si Harry Potter inspiró a millones a amar la magia, yo aspiro a que Sócrates haga que los jóvenes se enamoren del pensamiento crítico con esa misma pasión."
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