Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

El filósofo Eduardo Infante presenta su primera novela "Salvar a Sócrates" en Mieres

El acto, en el que dialogará con el también filósofo Héctor García, tendrá lugar en la librería La Llocura, este sábado 28 de marzo a partir de las 19.00 horas

Eduardo Infante

Eduardo Infante / Irma Collín

L. Díaz

Mieres del Camino

El filósofo Eduardo Infante (Huelva, 1977), profesor y divulgador reconocido con obras como "Filosofía en la calle", se pasa a la narrativa con su primera novela, "Salvar a Sócrates". El libro será presentado este sábado 28 de marzo, a las 19.00 horas, en la Librería La Llocura de Mieres (calle Aller, 1).

Junto al autor estará Héctor García, profesor y miembro de la Sociedad Asturiana de Filosofía. Ambos conversarán sobre el libro, y mantendrán un diálogo con el público asistente.

Noticias relacionadas y más

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Publicada por la editorial Ariel, "Salvar a Sócrates" propone un viaje en el tiempo de dos jóvenes de la actualidad hasta el siglo V a. C. Colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Infante da el salto a la novela por "una convicción socrática. Plutarco decía que para aprender filosofía no había que ir a los libros ni a las aulas, sino pasear por las calles de Atenas. Al acompañar a Sócrates en su día a día es cuando uno entiende qué es esta disciplina. La filosofía tiene forma de narración y de acción, no solo de diálogo teórico. Mi intención ha sido mezclar el espíritu de Harry Potter con los diálogos de Platón. Si Harry Potter inspiró a millones a amar la magia, yo aspiro a que Sócrates haga que los jóvenes se enamoren del pensamiento crítico con esa misma pasión."

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
  3. Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
  4. Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
  5. La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
  6. Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
  7. Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas
  8. Fallece el abogado gijonés Carlos González Valdeón a los 50 años: 'Era muy buena persona

Gastrollar, la fiesta de la cocina

"La Balada del Norte" de Alfonso Zapico llega al teatro de La Felguera este sábado 28 de marzo

"La Balada del Norte" de Alfonso Zapico llega al teatro de La Felguera este sábado 28 de marzo

El filósofo Eduardo Infante presenta su primera novela "Salvar a Sócrates" en Mieres

El filósofo Eduardo Infante presenta su primera novela "Salvar a Sócrates" en Mieres

Susto en Aller: el incendio de unas cocheras desata la alarma en Cabañaquinta y provoca una densa humareda

Susto en Aller: el incendio de unas cocheras desata la alarma en Cabañaquinta y provoca una densa humareda

El Principado anuncia el inicio "inmediato" de la construcción de los 37 pisos tutelados para personas mayores en el antiguo colegio de La Salle, en Turón

El Principado anuncia el inicio "inmediato" de la construcción de los 37 pisos tutelados para personas mayores en el antiguo colegio de La Salle, en Turón

El colegio Maxiliano Arboleya de Barredos cumple 50 años y busca fotos y documentos para recopilar su historia

El colegio Maxiliano Arboleya de Barredos cumple 50 años y busca fotos y documentos para recopilar su historia

"Radio Carbayín" rinde homenaje a los grandes del humor, como Martes y 13 o los Monty Python este viernes en Pola de Laviana

"Radio Carbayín" rinde homenaje a los grandes del humor, como Martes y 13 o los Monty Python este viernes en Pola de Laviana

El nuevo centro de salud de Pola de Lena convence a los usuarios: "Es amplio y luminoso, el viejo era como entrar en una cueva"

El nuevo centro de salud de Pola de Lena convence a los usuarios: "Es amplio y luminoso, el viejo era como entrar en una cueva"
Tracking Pixel Contents