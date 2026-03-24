La negociación del presupuesto municipal en San Martín: estas son las condiciones que pone IU al gobierno local del PSOE para pactar las cuentas

Izquierda Unida de San Martín del Rey Aurelio aseguró que afronta la negociación del presupuesto municipal con el equipo de gobierno del PSOE con una "posición clara". "No estamos para avalar un presupuesto sin más, estamos para mejorarlo y garantizar que responda a las necesidades reales de los vecinos y vecinas del concejo", señalaron.

La coalición aseguró que "valoramos que se abra un proceso de diálogo, pero advertimos de que una ronda de contactos no puede convertirse en una simple operación de imagen. Los acuerdos no se construyen con titulares ni fotografías, sino con compromisos concretos, medibles y con plazos de ejecución claros".

IU argumentó que "pondremos sobre la mesa prioridades que consideramos ineludibles. Apostamos por un desarrollo equilibrado de todo el concejo, atendiendo a las necesidades reales de cada pueblo y barrio. En ese marco, creemos necesario prestar una atención especial a zonas como Blimea, que requieren un impulso en cuestiones como el mantenimiento, la accesibilidad y la dinamización de la vida social".

Servicios públicos

También expresaron que "defenderemos el refuerzo de los servicios públicos, la mejora de los espacios urbanos y el apoyo decidido al tejido asociativo, que hoy en día es quien sostiene gran parte de la vida social en nuestros pueblos".

IU también dejó claro que "cualquier posibilidad de acuerdo pasará por la inclusión real de estas medidas en el presupuesto. No se trata de buenas palabras, sino de hechos. Si no hay cambios sustanciales, no habrá apoyo".

Sobre la reprobación a la concejala de Servicios Sociales, Mayores, Vivienda y Educación que se plantea para el pleno del día 26, Izquierda Unida señaló que será en sus órganos "donde se analice la situación y se adopten las decisiones oportunas. También insistió la coalición en que la "responsabilidad no es firmar por firmar, sino garantizar que cada euro del presupuesto se traduzca en mejoras reales para la ciudadanía". Ya que, indicaron, "San Martín del Rey Aurelio necesita avanzar, pero hacerlo con justicia, equilibrio y pensando en todos sus pueblos".