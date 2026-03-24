El nuevo centro de salud de Pola de Lena convence a los usuarios: "Es amplio y luminoso, el viejo era como entrar en una cueva"

Tardó tres largas décadas en concretarse, pero finalmente en el nuevo centro de salud de Pola de Lena se hizo la luz. Y es que la luminosidad, "antes era como una cueva" y la amplitud son las cualidades que, de momento, más destacan los usuarios del nuevo ambulatorio lenense, que este lunes fue inaugurado y que de martes ya recibe pacientes. "Por ahora todo está funcionando bien, pensábamos que iba a haber más lío, pero la gente está muy tranquila y le está gustando", subrayaba la directora médica del centro de salud, Elena López-Arranz.

José Manuel Santomil se encuentra en la sala de espera, aguardando por su cita. Este martes todo eran cambios: centro de salud nuevo, y nuevo sistema para la distribución de citas, similar al de los hospitales, con un número y letras identificativas. "Esto es mucho más amplio, mucho mejor. No tiene nada que ver con el anterior centro de salud", explica Santomil, que sobre el sistema de citas, "no tengo mayor problema. Estamos de ir al HUCA, y es lo mismo". "Se nota mucho el cambio", concluye. También ve bien las nuevas citas Ana Álvarez, "me parecen muy adecuadas, es mucho más privado". Destaca además "la amplitud, hay mucho más sitio, es un cambio importante".

Ana Álvarez, en la sala de espera. / L. M. D.

Pediatría

En el área de pediatría espera una familia. Abuelo (Ramón Ruiz), hija (Jéssica Ruiz) y nieto (Hugo González). El chaval, reconoce su madre, "está encantado, no tiene nada que ver esta luz con lo que había en el viejo ambulatorio". "Está precioso", reconoce Ramón Ruiz, que recalca: "Hacía mucha falta". "Es otro mundo, ahora hace falta que haya médicos suficientes", apunta Jéssica Ruiz.

Más familias para el servicio de pediatría. Verónica Ruiz está con su pequeño Diego Bayón, acaba de salir del centro de salud. Tiene claro que "al lado del otro, es el día y la noche. Es espacioso, luminoso, el otro era como estar en una cueva". Y de nuevo, un deseo, "tener bastantes médicos para atendernos a todos".

Jéssica Ruiz y su padre, Ramón Ruiz. / L. M. D.

Una tercera familia sale del nuevo inmueble. Enfrente, los remates finales de las obras del parque de La Ería, el nuevo "vestíbulo" del ambulatorio, un espacio degradado que se reconvierte con fondos europeos. María Teresa Fernández conversa con su hijo Félix González, que subraya con sorna que "se tardaron solo como treinta años, pero al final lo hicieron". "Y bien", subraya su madre. Les ha gustado lo que han visto en su primera visita, "llevábamos muchos años esperando, y hablando del centro. Es mucho más moderno, mucho mejor que el anterior".

Félix González, tras salir del centro de salud. / L. M. D.

Refuerzos

En la entrada del centro se reforzó el personal para que no hubiera confusiones, con celadores ayudando a los usuarios e indicando dónde se encuentra cada servicio: consultas, pediatría, odontología, fisioterapia... un servicio este último que se estrena en Pola de Lena, "antes de la pandemia estaba en la residencia, luego se llevó a Mieres Sur, y ahora lo prestamos aquí", destaca Elena López-Arranz, que se muestra satisfecha con que "todo esté funcionando bastante bien. Esperaba más lío, con nuevo centro, nuevo sistema de citas. Pero la gente ya está acostumbrada por ir al hospital".

Elena López-Arranz, directora médica del centro de salud de Lena, en la sala de espera de consultas. / L. M. D.

El centro de salud de Pola de Lena cuenta ahora con seis médicos -cada uno con "entre 1.300 y 1.400 cartillas", señala López-Arranz, además de dos pediatras. En el centro periférico de Campomanes hay otros dos facultativos. "La impresión que da el centro es mucho más agradable", añade la directora médica, acompañada de José Antonio Vecino, que está en su último día como gerente del Área Sanitaria VII (Caudal), ya que pasara a ser director de Atención Sanitaria de la nueva Área II Centro-Suroccidente (Oviedo, Caudal y Cangas). "Para los profesionales también está mucho mejor, tenemos un espacio amplio, más adecuado y cómodo", concluye López-Arranz.