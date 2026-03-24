El Principado anuncia el inicio "inmediato" de la construcción de los 37 pisos tutelados para personas mayores en el antiguo colegio de La Salle, en Turón

El Principado anunció este martes el inicio "inmediato" de la construcción de los 37 pisos tutelados para personas mayores en el antiguo colegio de La Salle, en Turón. También apuntó que habrá un "proceso de escucha, de diálogo y de negociación con los vecinos" del barrio de El Puente, en Langreo, tras la polémica surgida con las expropiaciones para impulsar vivienda pública en la zona.

Así lo expuso el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, que visitó junto al alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, las obras de rehabilitación del barrio de San Vicente, en El Entrego, en las que se ha invertido un millón "para mejorar las condiciones de vida de 36 familias". Esta iniciativa se enmarca en el programa autonómico de rehabilitación de barrios obreros, que incluye trece actuaciones en siete concejos que suman 964 pisos, con un gasto global de 24,7 millones.

Ovidio Zapico junto a José Ramón Martín Ardines, con las viviendas reformadas al fondo. / M. Á. G.

Zapico mostró su satisfacción por culminar una intervención "necesaria en una barriada obrera" y destacó la colaboración entre el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, el Gobierno del Principado y los vecinos. La actuación, que ha tenido un coste de 1.080.000 euros para el Ejecutivo autonómico (procedentes de los fondos europeos Next Generation), a los que se suman otros 70.000 aportados por los propietarios, ha consistido en la mejora de fachadas y cubiertas, así como en la instalación de placas solares para incrementar la eficiencia energética de los edificios.

"Hogares más cómodos"

Zapico aseguró que la actuación supone "hogares más cómodos, con mejor calidad de vida y una reducción de la factura energética de cerca del 60%" y defendió el alto grado de ejecución de las políticas de vivienda frente a las críticas del Partido Popular. "Salgan de Oviedo y comprueben sobre el terreno si ejecutamos o no".

En el caso de San Martín del Rey Aurelio, señaló Zapico que en esta legislatura se han adjudicado ya 23 pisos, a los que se sumarán próximamente otros ocho que ahora afrontan la fase final de reparación. También continúan los trabajos para impulsar nuevas promociones públicas, como la prevista en Sotrondio.

Pisos tutelados de Turón

Aludió también Ovidio Zapico a otras cuestiones de actualidad como la puesta en marcha de 37 pisos tutelados para personas mayores en el antiguo colegio de La Salle, en Turón. "Sé que estuvo la semana pasada la empresa ya allí y van a empezar a hacer ya los trabajos de replanteo para, de manera inmediata, empezar a trabajar. Inmediato es inmediato, no sé si va a ser hoy o va a ser la próxima semana, pero ya".

Asistentes a la visita. / M. Á. G.

Sobre el rechazo de los vecinos del barrio langreano de El Puente al plan de vivienda propuesto por el Principado para la zona, y que supone "la expropiación de viviendas", denuncian, el responsable regional indicó que "estamos pendientes de que se produzca el acuerdo plenario y a partir de ahí es de justicia poder superar esa situación de decadencia en la que desde hace décadas todo ese barrio se encuentra. Hay que abrir un proceso de escucha, de diálogo y de negociación con los vecinos. Y estamos dispuestos a que, una vez que el gobierno local dé el visto bueno al proyecto, poder firmar el convenio y desarrollarlo de la mejor manera para todas las partes".

Alcalde

Estuvo acompañado Zapico por el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, que indicó que "una vez que finalizaron las obras en las viviendas" del barrio de San Vicente, "asumimos este mismo mes la urbanización del entorno, que ha consistido en pavimentar los viales de acceso y señalizar horizontalmente pasos de peatones y aparcamientos".

La rehabilitación del barrio, destacó, "ha supuesto una reforma relevante del barrio sobre la base de criterios de optimización energética que, unido a la mejora del entorno urbanístico, confiere un salto cualitativo a las viviendas y al barrio". También afirmó que en los bloques residenciales "se acometieron fundamentalmente obras para la mejora de la eficiencia energética", es decir, que "redujeran el consumo energético de los inmuebles y que apostaran por las energías renovables", para lo que se colocaron paneles fotovoltaicos en los tejados de las viviendas, que también se renovaron.

Chiringuitos de playa

Se refirió el Consejero, además, al nuevo decreto que regulará los servicios costeros (incluidos chiringuitos de playa, aparcamientos, áreas de descanso y zonas de autocaravanas) para detallar que su entrada en vigor "quedaría para la primavera que viene". "El nuevo decreto, que termina ahora la exposición pública y que prevemos que se apruebe a lo largo del tercer trimestre, contempla que el inicio de temporada sería el sábado anterior al domingo de Ramos. Por lo tanto, ya de 2027, pero no verano sino en los meses de primavera”.

Sobre la problemática con un grupo de vecinos de la calle Río Piloña de Contrueces, organizados desde hace meses como bloque en lucha contra la Sareb para evitar su desahucio, Zapico indicó que "a esos que tienen un conflicto que no es competencia de la administración autonómica, que es competencia de la administración central, les hemos brindado desde el principio toda nuestra ayuda y todo nuestro apoyo. Hemos hecho infinidad de gestiones para evitar en un principio los desahucios y después ese acuerdo en torno a contratos de alquiler a los que tienen que ir llegando. No conozco ahora mismo el detalle cuál es el punto exacto donde pueda estar ahora la dificultad, pero sí hemos visto durante ya más de un año largo que llevamos con con esto cómo no ha habido desahucios, cómo ha habido progresivamente encuentros y soluciones".