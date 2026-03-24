El Principado encarga un estudio sobre los terrenos de la futura lavandería sanitaria en Langreo dada la "complejidad" del proyecto

La gran lavandería sanitaria de Asturias, que se debe construir en terrenos de la extinta Nitrastur, en Langreo, es “uno de los proyectos más complejos” de los que afronta el gobierno regional. Así lo definió la consejera de Salud Concepción Saavedra, recalcando que “implica a diferentes consejerías”. Saavedra, que este lunes participó, junto al presidente del Principado, Adrián Barbón, en la inauguración del nuevo centro de salud de Lena, explicó que se ha encargado a la empresa pública Tragsatec un estudio “para coordinar los trabajos urbanísticos y medioambientales”, ya que además de la ordenación de los terrenos, ha sido necesaria su descontaminación. Una vez todo eso esté “en orden durante este año”, en palabras de Saavedra, “se empezará a trabajar en el proyecto para su licitación”, que todo apunta a que se irá a 2027, con cita electoral incluida.

Por la derecha, Concepción Saavedra, Gema Álvarez, alcaldesa de Lena, y Adrián Barbón, durante la inauguración del centro de salud de Lena / Irma Collín

Doce millones de euros

La lavandería supondrá un desembolso de doce millones de euros y conllevará la creación de cien nuevos puestos de trabajo. Además de encargarse de lavar la ropa de los centros sanitarios de la región y de los equipamientos del ERA, dispondrá de un laboratorio textil (el único de una entidad pública en España) para probar los materiales. La lavandería será el germen de un gran complejo que irá centralizando otros servicios como almacenes (de material sanitario, mobiliario y documentación y expedientes médicos), una central de compras y un centro de llamadas, dispersos actualmente por otros puntos de la región.

Terrenos de Nitrastur

En enero de 2025, Iberdrola, propietaria de los terrenos, y el Principado, rubricaron un acuerdo de cesión de una parcela de más de 120.000 metros cuadrados, ya descontaminada, para la lavandería. El acuerdo, apuntó entonces el Ejecutivo, "recoge la voluntad de la empresa de donar al Principado la parcela de 121.324 metros cuadrados, ubicada en las cercanías de la central de Lada", para que la administración autonómica "pueda recuperar este antiguo espacio industrial y desarrollar un equipamiento que supondrá una inversión de 12 millones de euros y un centenar de puestos de trabajo directos".

Terrenos de la antigua factoría de Nitrastur. | / M. Á. G.

El documento recoge que Iberdrola, "dentro de su compromiso de colaborar y facilitar una transición energética justa, donará al Principado la finca y las edificaciones que, por estar protegidas (de la vieja Nistrastur), no se hayan demolido, además de realizar la adecuación medioambiental del suelo mediante un proyecto de descontaminación voluntaria, como el que ya realizó con éxito en la misma parcela en el año 2022, en una superficie de 40.000 metros cuadrados".

El Principado, por su parte, se encargará de toda la tramitación, ya que "adquiere el compromiso de aceptar la donación del suelo y los edificios que permanezcan catalogados, así como ayudar en la interlocución con otras administraciones y organismos públicos, sobre todo con el Ayuntamiento de Langreo, para obtener todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para llevar a cabo las tareas de descontaminación, descatalogación y demolición de los inmuebles. También firmará un acuerdo de aceptación de la entrega de la finca y las edificaciones".

La nueva lavandería centralizada de Langreo sustituirá a las del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Hospital de Cabueñes, que se han quedado obsoletas.