Susto en Aller: el incendio de unas cocheras desata la alarma en Cabañaquinta y provoca una densa humareda

Susto en Aller. El incendio de un garaje de cocheras en la avenida de San Isidro, en Cabañaquinta, desató la alarma entre los vecinos de la zona en la tarde de este martes. Los hechos se produjeron al declararse un fuego, por causas que se investigan, que generó una densa humareda que salía por el acceso al garaje.

Varios camiones de bomberos se desplazaron hasta la zona para sofocar el fuego, si bien no fue requerida la presencia de los servicios sanitarios de emergencia.

Bomberos junto a la cochera afectada. / LNE

A principios de este año, miembros del parque de Bomberos de Mieres, con sede en Vega de Arriba, sofocaron un incendio declarado en una vivienda de la localidad de Ablaña de Arriba, en Mieres. El fuego afectó a una de las habitaciones del inmueble, que quedó completamente calcinada junto con todos los enseres que se encontraban en su interior, aunque no se produjeron daños estructurales en el resto de la casa. Según los datos facilitados entonces por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), una mujer de unos 40 años de edad fue evacuada al Hospital Álvarez Buylla tras resultar afectada por inhalación de humo