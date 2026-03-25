Anulados los pliegos del contrato de limpieza de los edificios municipales de Langreo al fijar costes salariales por debajo del convenio del sector
El PSOE acusa al gobierno local de IU de "comprometer la seguridad jurídica" del Ayuntamiento y asegura que "ya advertimos de esta irregularidad en el Pleno municipal"
El PSOE de Langreo denunció este martes que el gobierno municipal de IU licitó el contrato de limpieza de los edificios municipales "por debajo del convenio colectivo". Indicaron que una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales confirma que "los pliegos fijaban precios inferiores a los costes salariales del sector" y destacaron que "ya advertimos de esta irregularidad en el Pleno municipal". Se trata de un contrato que "acumula reveses legales y evidencia una gestión deficiente y reiterada", añadieron los socialistas.
El grupo municipal socialista de Langreo insistió en que la resolución judicial constata "lo que ya había sido advertido por el PSOE en sesión plenaria". "Tal como recoge la resolución, el precio/hora fijado en los pliegos (12,45 euros/hora) era inferior al coste real derivado del convenio (13,55 euros/hora), lo que hacía inviable el cumplimiento de las condiciones laborales exigibles. Esta circunstancia ha llevado a la anulación de los pliegos y a la obligación de rehacer nuevamente el procedimiento".
El PSOE de Langreo subrayó la "gravedad política de esta situación, especialmente al tratarse de un gobierno liderado por Izquierda Unida, una formación que históricamente se ha presentado como garante de los derechos laborales". Para el portavoz municipal del PSOE, Javier Castro, "es profundamente contradictorio que quien se reivindica como defensor de los trabajadores impulse un contrato público que, en la práctica, solo puede ejecutarse incumpliendo el convenio colectivo".
Además, los socialistas señalaron que no se trata de un "hecho aislado, sino de un expediente que acumula ya varios reveses legales. Este mismo expediente ha sido objeto de distintos recursos ante el mismo Tribunal, algunos de los cuales ya fueron estimados, evidenciando deficiencias reiteradas en su planteamiento y tramitación".
"Problema de fondo"
Argumentó Castro que "estamos ante un problema de fondo: una forma de gestionar que reincide en errores graves y que termina comprometiendo la seguridad jurídica del Ayuntamiento". Y añadió: "No estamos ante un error puntual, sino ante una advertencia desoída. No se puede exigir el cumplimiento del convenio en los pliegos y, al mismo tiempo, calcular el contrato sin tenerlo en cuenta. Eso no es una cuestión ideológica, es una cuestión de responsabilidad".
Los socialistas instan al gobierno municipal a "rehacer los pliegos con criterios de legalidad, transparencia y respeto efectivo a los derechos laborales, garantizando que el nuevo contrato sea viable económicamente y digno para las trabajadoras y trabajadores".
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