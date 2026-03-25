Arte y educación se dan la mano con la exposición de Juan Álava en el IES Bernaldo de Quirós

El IES Bernaldo de Quirós acogió la inauguración de una exposición del pintor Juan Fernández Álava, en un acto que volvió a poner en valor la destacada pinacoteca de arte moderno con la que cuenta el centro educativo. La muestra se integra así en la apuesta del instituto por acercar el arte contemporáneo al alumnado.

La presentación se completó con un coloquio entre el artista y los estudiantes, en el que Álava abordó sus influencias, su formación y los ejes temáticos de su obra. Durante el encuentro, el pintor destacó su interés por reflejar las relaciones humanas, poniendo el foco en el amor, la cercanía, la empatía y la conexión entre las personas.

El recital musical de Miguel Mongelos y Humberto Sierra. / Foto cedida a LNE

El acto incluyó además un breve recital a cargo de dos profesores del centro, Miguel Mongelos y Humberto Sierra, que aportaron un componente artístico adicional y contribuyeron a enriquecer la experiencia cultural de los asistentes.

Compromiso artístico

La actividad refuerza el compromiso del IES Bernaldo de Quirós con la difusión del arte y el diálogo directo entre creadores y alumnado.