Botellas de sidra, una barriada de Tuilla y el castillo de Drácula: los huevos pintan mucho en Langreo y Transilvania

La recreación de una espicha, un castillete a pleno rendimiento y una barriada minera de mediados del siglo pasado junto a banderas de Rumanía, un mapa del país y una fotografía del castillo que suele vincularse con el conde Drácula. Y huevos, muchos huevos. Más de seiscientos en total. Todo eso puede verse estos días en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama, en Langreo, en el marco de la exposición de Huevos Pintos. Han sido elaborados por los escolares del concejo, que un año más han demostrado que no andan escasos de imaginación.

En el variopinto aluvión ovíparo de este año hay huevos pitados con escudos de equipos de fútbol; duendes; una sirenita; hórreos; cruces de Asturias; botellas de sidra; y muchos animales, entre ellos un simpático cerdito. También hay verdaderos dioramas como un pozo minero, un "teito", una granja y la recreación de la barriada de Tuilla. Todo ello con los huevos como personajes centrales.

Fernando Alarcia y Dorina Cota Mornea, en la muestra. / M. Á. G.

También hay un espacio en esta edición para Rumanía, con huevos decorados con dibujos geométricos, de una cuidada elaboración. Ese protagonismo rumano tiene que ver con el proyecto "Las Cuencas de Asturias y Transilvania Hermanadas", una iniciativa impulsada por el centro cultural Balada junto a los concejos de las Cuencas y destinada a estrechar lazos culturales, históricos y económicos entre ambas regiones con tradición minera.

La barriada de Tuilla. / M. Á. G.

Los huevos pintados son en Rumanía una tradición de la Pascua ortodoxa y simbolizan la nueva vida y el sacrificio de Cristo. Se elaboran con complejos motivos geométricos, naturales o religiosos. "Allí se hacen con una aguja con cera de una manera muy artesanal. Pintar un huevo bien puede llevar ocho horas. Y los motivos suelen ser religiosos; los que hacen aquí los niños son más de estilo libre", expone con humor Dorina Cota Mornea.

Dorina Cota Mornea muestra un huevo de Rumanía junto a Fernando Alarcia. / M. Á. G.

Esta enfermera rumana -natural de Cluj-Napoca, capital de Transilvania, precisamente la región hermanada con las Cuencas- apenas lleva unos meses viviendo en Sama y la casualidad quiso que fuera una de las primeras visitantes de la muestra de Huevos Pintos. "Mi marido vino a sacar un libro a la biblioteca y vio que había esta exposición. Me hace ilusión que se hable de mi país y de su cultura".

Por la izquierda, Bárbara Vega, Nayade Lamadrid, Nerea Barriga y Jorge Rodríguez, integrantes del jurado. / M. Á. G.

Junto a los huevos pintos rumanos hay un mapa con las regiones de país, referencias a las similitudes entre la gaita asturiana y el "cimpoi" del país de los Cárpatos, ejemplos de bebidas y comidas tradicionales y fotografías con algunos de los paisajes y joyas del patrimonio rumano, entre ellas el castillo de Bran. Una fortaleza, esta última, que la creencia popular vincula con la antigua residencia de Vlad Tepes, el personaje histórico en el que se inspiró Bram Stoker para escribir "Drácula", si bien no hay evidencias históricas que lo ratifiquen.

El pozo minero. / M. Á. G.

Dorina lleva en Asturias apenas unos meses, desde noviembre. Antes había vivido en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha junto a su marido, Fernando Alarcia, natural de Briviesca (Burgos). "Soy enfermera y allí la bolsa de trabajo se mueve poco. Conocíamos Asturias de venir de vacaciones y nos trasladamos aquí. Echaba de menos el verde y algo que se pareciera más a mi país".

Uno de los dioramas. / M. Á. G.

Una vecina de San Martín asidua a la exposición de los Huevos Pintos de Sama destacó que "me sorprendió que haya tantas similitudes entre Transilvania y las Cuencas. Y los huevos de allí están muy trabajados", al tiempo que destacó el "esmero" de los escolares langreanos con las piezas expuestas: "Se ve que tienen mucha imaginación".

Jurado

También pasaron por la exposición los componentes del jurado que elegirá los huevos ganadores. Está formado por Jorge Rodríguez, director de la oficina de Sama de Caja Rural; Nerea Barriga y Nayade Lamadrid, del área de Cultura del Ayuntamiento de Langreo; Bárbara Vega, responsable del área de Imagen.