Interior tramita el suministro eléctrico del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres y espera recepcionar el edificio "en el menor tiempo posible" para poder abrirlo

El Ministerio del Interior tramita el alta de la instalación eléctrica del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres y espera recepcionar el edificio "en el menor tiempo posible" para poder proceder a su entrada en servicio. Así lo explicaron responsables del propio Ministerio a este diario. Los trabajos en el cuartel se encuentran concluidos desde hace varias semanas, pero se está a la espera de que se concrete una fecha para su inauguración oficial.

La demora en la apertura, pendiente de la adjudicación del mobiliario, ha provocado que el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), haya enviado dos cartas en apenas diez días al ministro, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo la apertura inmediata del nuevo cuartel de la Guardia Civil del concejo. En la última reclama conocer "los plazos y las condiciones de apertura" del nuevo acuartelamiento. El desplome, el pasado fin de semana, de parte del falso techo del viejo cuartel, que cayó sobre un agente, y que afortunadamente solo sufrió contusiones, apremia a abrir la nueva instalación, sostiene el regidor.

Suministro eléctrico

Responsables del Ministerio del Interior aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA que "se está trabajando para que la recepción del edificio se lleve a cabo en el menor tiempo posible" y que, "en la actualidad, se tramita el alta del suministro eléctrico, lo que permitirá comprobar el funcionamiento adecuado de todos los equipos instalados en el nuevo cuartel, antes de su entrega a la Guardia Civil para iniciar el proceso de traslado al edificio".

En su última carta, el Alcalde mostró su "preocupación por la falta de informaciones sobre los plazos y las condiciones de apertura" del nuevo cuartel, "y por la situación de las actuales instalaciones, que llevan 15 años acogiendo la labor de los efectivos del cuerpo en el concejo de forma provisional". El desprendimiento del falso techo, que "por suerte no produjo daños personales, demuestra la necesidad de agilizar al máximo la apertura del nuevo equipamiento", insistió.

No fue el único en quejarse. El malestar por los retrasos en la puesta en funcionamiento del nuevo cuartel también es compartido por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Tanto la Asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han denunciado lo "absurdo" de la situación.

Cien agentes

El nuevo cuartel ocupa una amplia parcela en la zona norte de la ciudad y permitirá concentrar en un mismo espacio todas las unidades de la Guardia Civil en el concejo, cerca de un centenar de agentes distribuidos en cinco puestos territoriales. Desde Mieres se prestan servicios especializados como montaña, unidad cinológica, policía judicial, intervención de armas y tráfico.

El edificio presenta un diseño moderno y funcional, con varios volúmenes interconectados y zonas diferenciadas para atención al público, dependencias operativas, áreas administrativas y viviendas oficiales. Con su entrada en funcionamiento, la Guardia Civil dejará atrás unas instalaciones provisionales que ha ocupado durante más de una década tras el desalojo del antiguo cuartel por problemas estructurales en 2011.

La finalización de las obras ha permitido abrir al tránsito los amplios viales que rodean el complejo, devolviendo a los vecinos un espacio urbano que durante los últimos años permaneció cerrado al paso. La zona ajardinada situada entre las calles Gijón, Siero y Luarca vuelve a ser plenamente accesible, integrando el nuevo edificio en el entramado urbano de la ciudad y recuperando para el uso ciudadano un entorno que ha permanecido condicionado por la ejecución de las obras desde febrero de 2021.

El Ayuntamiento de Mieres están analizando además el impacto que tendrá la entrada en funcionamiento del cuartel en el tráfico de la zona. Tras estudiar los accesos desde el enlace norte con la autovía, los técnicos municipales han determinado que no será necesario acometer una reordenación del tráfico cuando el edificio entre en servicio. Se trata de uno de los principales nudos de acceso a la ciudad, pero la infraestructura viaria existente se considera suficiente para absorber los movimientos de vehículos asociados a la actividad del acuartelamiento.