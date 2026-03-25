Langreo encargará a una "empresa especializada" la redacción del contrato de limpieza de los edificios municipales, tras anular el juez los pliegos anteriores

El gobierno local de Langreo (IU) encargará a una "empresa especializada" la redacción de los pliegos del contrato de limpieza de edificios municipales. La decisión llega después de una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales que anuló los pliegos anteriores, que fijaban precios inferiores a los costes salariales del sector.

La edil de Hacienda de Langreo, Marina Casero, señaló que "el Tribunal de Recursos Contractuales lo que estima es la reclamación de un licitador que dice que el valor del contrato no sale ajustado a los precios de mercado. Alega el tema de las horas de los trabajadores y también algo relacionado con los suministros. En resumen, que no existe un cálculo de costes adecuado a la hora de establecer el valor de ese contrato".

La concejala langreana señaló que "lo que haremos es tirar todo el procedimiento para atrás, lo que supone empezar de nuevo" ya que "es cierto que ya van siendo varios reveses legales con este contrato". Por ello, argumentó, "la decisión que hemos tomado es que los pliegos se van a contratar a una empresa especializada para elaborarlos y de una vez por todas sacar ya este contrato, que va siendo hora".

La vuelta atrás en la tramitación no afectará a la prestación del servicio, del que se sigue ocupando la empresa que lo viene desarrollando en los últimos años. "Nosotros tenemos un contrato en vigor. Ya viene desde años atrás, con el gobierno socialista, y tiene en vigor hasta la adjudicación a un nuevo licitador. Por lo tanto, ese contrato lleva en vigor muchísimos años, ya se tendría que haber sacado la licitación durante el anterior mandato y nunca se sacó".

"Nosotros", añadió Marina Casero, "sí lo hemos sacado porque precisamente nos interesa que los trabajadores tengan buenas condiciones laborales, y por eso llevamos tanto tiempo peleando con este pliego. Este tipo de cálculos, para saber el precio por el que tiene que salir este contrato, son puramente técnicos. Aquí la parte política pone el tesón en volver a sacarlo una y otra vez, pase lo que pase. Lo cómodo habría sido la postura anterior de haberlo lanzado a un cajón y dejarlo allí hasta que la situación explote".

La crítica del PSOE

El grupo municipal socialista de Langreo había denunciado el martes que la resolución judicial constata "lo que ya había sido advertido por el PSOE en sesión plenaria". "Tal como recoge la resolución, el precio/hora fijado en los pliegos (12,45 euros/hora) era inferior al coste real derivado del convenio (13,55 euros/hora), lo que hacía inviable el cumplimiento de las condiciones laborales exigibles. Esta circunstancia ha llevado a la anulación de los pliegos y a la obligación de rehacer nuevamente el procedimiento".

El PSOE de Langreo subrayó la "gravedad política de esta situación, especialmente al tratarse de un gobierno liderado por Izquierda Unida, una formación que históricamente se ha presentado como garante de los derechos laborales". Para el portavoz municipal del PSOE, Javier Castro, "es profundamente contradictorio que quien se reivindica como defensor de los trabajadores impulse un contrato público que, en la práctica, solo puede ejecutarse incumpliendo el convenio colectivo".