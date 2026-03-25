Langreo quiere superar el bache: cierre al tráfico pesado y cortes puntuales para turismos (durante dos meses) para reparar una de las principales calles de La Felguera

El Ayuntamiento de Langreo iniciará este viernes las obras de reparación del firme en la calle Norte de La Felguera, "una actuación destinada a mejorar la seguridad vial y las condiciones de una de las principales vías del núcleo urbano", resaltaron responsables del gobierno local. Los trabajos implicarán el cierre temporal de la vía al tráfico pesado y cortes puntuales para los turismos. La duración estimada de la obra es de ocho semanas.

El tramo afectado por la intervención se sitúa entre la confluencia con la calle Ramón Bautista Clavería y la glorieta de Inventor de la Cierva, con una longitud total de 249 metros y un ancho medio de 8 metros. En la actualidad, esta zona presenta un firme deteriorado, con irregularidades y hundimientos en varios puntos, lo que hace necesaria una actuación integral.

Los trabajos, que consistirán en la renovación competa del firme, han sido adjudicados a la empresa PJR Gestión, S.L., por un importe de 137.747 euros. "Durante la actuación se procederá al levantamiento del pavimento existente, seguido de una excavación en profundidad y la posterior reconstrucción de la base de la calzada con materiales de alta resistencia. Sobre esta base se extenderán nuevas capas de aglomerado asfáltico que permitirán mejorar la durabilidad y la seguridad para el tráfico rodado", señaló el gobierno local.

La calle Norte. / LNE

El proyecto incluye también el ajuste de arquetas y pozos de registro a la nueva cota de la calzada, así como el repintado completo de la señalización horizontal, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad de la vía. Además, como actuación previa al inicio de los trabajos principales, se llevará a cabo una "cata del firme para analizar en detalle el estado de las capas inferiores. Esta medida responde al empeoramiento detectado en la vía desde la redacción del proyecto inicial, con hundimientos más acusados en determinados tramos". En función de los resultados obtenidos, el plazo de ejecución previsto, estimado en ocho semanas, "podrá ajustarse para garantizar una correcta reparación"

Restricciones de tráfico

Durante el desarrollo de las obras, la calle Norte permanecerá abierta a la circulación para vehículos ligeros, garantizando el acceso a los vecinos. Los vehículos pesados no podrán circular por esta vía mientras duren los trabajos. No obstante, podrán producirse cortes puntuales o restricciones temporales en determinados tramos para permitir la ejecución segura de las actuaciones. "Se recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización provisional y utilizar itinerarios alternativos cuando sea necesario", indicaron los responsables municipales.

La calle Norte con un bache en primer término. / LNE

El Ayuntamiento de Langreo señaló que esta intervención "responde a la necesidad de mantener en buen estado las infraestructuras viarias del municipio, especialmente en zonas de alta circulación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de vecinos y usuarios". Además, agradeció "la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante las posibles molestias derivadas de esta actuación".