La mejor cultura internacional vuelve a Mieres: una exposición virtual premiada en el Festival de Venecia podrá verse toda la Semana Santa

Mieres apuesta por la cultura como una de sus señas de identidad, intentando traer al concejo todo tipo de exposiciones y actividades, algunas de carácter internacional. Es el caso de "Impulse: playing with reality", una combinación entre arte y videojuego, una instalación virtual galardonada en el Festival de Cine de Venecia con el premio a la Excelencia en Experiencias Inmersivas. Esta innovadora actividad estará disponible en Mieres Centru Cultural, del miércoles 1 al domingo 5 de abril (toda la Semana Santa), en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

La vida desde el punto de vista de una persona con TDAH

Hasta ahora, buena parte de las exposiciones de carácter internacional desarrolladas en Mieres habían tenido el Pozo Santa Bárbara como escenario. Con "Impulse: playing with reality" esta apuesta se hace extensible al Mieres Centru Cultural, en pleno centro de la ciudad. Dirigida por May Abdalla y Barry Gene Murphy, "Impulse" es una experiencia la que se usan gafas de realidad virtual, un ejemplo "de realidad mixta" que, con un enfoque narrativo inmersivo, propone una perspectiva contemporánea sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)". Esta instalación sumerge al público "en la mente de quienes viven en la frontera entre el orden y el caos, cuestionando los discursos de patologización que han marcado la experiencia de quienes tienen esta forma única de cognición". Se trata de una experiencia única, que pone al espectador en el lugar de una persona con TDAH.

Recreación de una de las imágenes de "Impulse". / Impulse

La obra tiene una duración de 40 minutos, y está narrada en inglés por la actriz Tilda Swinton. En ella se invita a los asistentes a "sumergirse en las historias de cuatro personas", presentando "un escenario colorido, meticulosamente construido, donde los límites de realidad y percepción se desdibujan, ofreciendo una certera visión de la creatividad, el caos y la intensidad del TDAH". Esta experiencia busca la concienciación del espectador, un acercamiento a la forma de ver al mundo de las personas con hiperactividad. Se invita al espectador a resolver problemas cotidianos, pero con la visión de la gente con TDAH.

El juego como educación

Este proyecto artístico fue galardonado con el Premio a la Excelencia en Experiencias Inmersivas en la 81.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. La pieza, además, pertenece al programa educativo Games for Change (G4C), una organización internacional sin ánimo de lucro que desde 2004 promueve y apoya el uso de los videojuegos y los medios interactivos como herramientas para generar impacto social y educativo en el mundo real.

"Impulse" llega a Mieres gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y LEV (Laboratorio de Electrónica Visual). “Pretendemos acercar una realidad social que viven miles de personas y hacerlo a través del juego, para llegar a las generaciones más jóvenes”, señala la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez. La edil destacó además que "la realidad virtual no solo simula mundos, también despierta conciencias. Jugar para aprender, sentir para cambiar. El juego es la herramienta y la transformación social será el resultado".