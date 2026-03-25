Mieres convoca sus ayudas a las actividades culturales, con una dotación de 30.000 euros

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó este martes 24 de marzo el extracto de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades culturales en el concejo de Mieres. Una convocatoria que cuenta con una dotación económica de 30.000 euros, y que tiene como objetivo "el fomento del desarrollo de actividades culturales y el apoyo al movimiento social que las promueve, colaborando así en el impulso de tradiciones locales, arte y todo tipo de expresiones culturales". Con estas ayudas se pretende "promover la participación ciudadana en la promoción de acciones culturales" en el municipio.

Tras esta publicación en el BOPA, se abre ahora un plazo de 15 días, a contar a partir del miércoles 25 de marzo, para la presentación de solicitudes para optar a esta convocatoria de ayudas que, según consta en las bases, subvencionará "proyectos ligados a cualquier manifestación artística, actividades de ocio, aquellas que promuevan la participación de personas mayores, destinados a la promoción de la igualdad de género, iniciativas que promocionen nuestra gastronomía y recursos turísticos, etcétera".

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Según la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, Mieres pretende ser "ejemplo de promoción de la cultura, de actividad y de programación variada y de calidad y en este camino la labor del tejido asociativo y el movimiento social es muy importante”. La edil incidió en que estas ayudas "permiten colaborar con propuestas de interés, que enriquecen la agenda de actos del concejo y permiten diversificar la oferta de actividad cultural con la que cuenta Mieres".