"Nuberu", eterno en la escena de San Martín del Rey Aurelio: el teatro municipal de El Entrego llevará el nombre del emblemático dúo

El teatro de San Martín del Rey Aurelio llevará el nombre de "Nuberu", el emblemático dúo de El Entrego. La formación (integrada por Chus Pedro Suárez y Manolo Peñayos) ya tiene desde 2009 la medalla de oro del concejo, entre otras muchas distinciones.

El Pleno de San Martín del Rey Aurelio abordará este jueves denominar dar el nombre del dúo al espacio escénico ubicado en El Entrego tras "una petición ciudadana avalada con firmas de particulares para rendir homenaje a la banda de música asturiana, liderada por Chus Pedro y Manolo. La propuesta ha recibido el visto bueno mayoritario de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento", señaló el gobierno local.

La aprobación para bautizar el teatro con el nombre de la agrupación musical tiene encaje en el reglamento municipal de Honores y Distinciones, que "contempla un capítulo destinado a otorgar a edificios públicos el nombre de personas o entidades relevantes por su actividad cultural, social, deportiva o científica, entre otras".

La solicitud, liderada por la Peña Amigos de Nuberu, razona que el grupo, originario de San Martín, "fue capaz de incorporar la música asturiana a la corriente del pop nacional, formando parte de un movimiento muy relevante en la historia de la música popular española, que se puede catalogar como sonido de la transición”, reza el escrito presentado.

El teatro de El Entrego. / LNE

Asimismo, "Nuberu" supo "dinamizar, enriquecer e innovar el folclore astur situándolo a la altura de los tiempos y añadiendo nuevo matices", al tiempo que se consiguió "insertar con naturalidad en aquel vasto movimiento cultural que supuso la llamada nueva canción", argumentan los promotores en la solicitud.

Aprobación

La aprobación en el Pleno es el último trámite. Se requiere del apoyo de dos tercios de los miembros de la Corporación, respaldo que ya se alcanzó en la Comisión de Cultura en la que se abordó el asunto. A continuación, en la próxima reunión de esa comisión, se determinará la fecha prevista para la celebración del acto público en el que se descubrirá a modo simbólico la placa que lucirá con el nombre de Teatro Municipal Nuberu en la instalación cultural.

"Este reconocimiento es el segundo que recibe la banda de música a nivel institucional, toda vez que en junio de 2009 recibió del ayuntamiento a modo de distinción honorífica, la Medalla de Oro de San Martín del Rey Aurelio, en reconocimiento a su dilata trayectoria artística y su contribución a la cultura", añadió el gobierno local.