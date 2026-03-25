Roban las placas de bronce del monumento al Maestro Rural en Langreo: "Se dejaron hasta el destornillador aquí"
La Guardia Civil ya investiga el hecho, que ha provocado gran pesar en la localidad de San Miguel de Lada, "costó mucho trabajo sacarlo adelante"
Los vecinos de San Miguel de Lada, en Langreo, se levantaron este miércoles 25 de marzo con una desagradable sorpresa: las principales placas de bronce del monumento al Maestro Rural de la localidad habían desaparecido, habían sido robadas. Es más, tal y como indican los vecinos, junto al monumento "se dejaron hasta el destornillador". El robo ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil.
Antolín Míguez Urbano es vecino de San Miguel, y la persona que promovió "con mucho esfuerzo" la creación del monumento al Maestro Rural, que se hizo realidad en 2004. "Estoy especialmente triste hoy, porque han robado las placas de un proyecto por el que nos esforzamos mucho". Esculpidas en bronce por el escultor langreano José Luis Iglesias Luelmo, para impulsar el proyecto hizo falta "recoger 3.000 firmas, vender multitud de rifas. Entonces estaba en la sociedad de festejos, y se hizo un gran esfuerzo para sacarlo adelante". "Todo", lamenta, "para que ahora lo lleven a fundir, para hacer nada".
El acto de inauguración del monumento se llevó a cabo un 12 de junio de 2004, y en él se contó con la presencia de numerosos maestros de zonas rurales de Asturias, a los que rinde homenaje. Se quiso entonces destacar la labor histórica de promoción cultural y educativa que esta profesión siempre tuvo en los pueblos. Una muestra de respeto a los maestros que "ahora han destrozado alguien, que se dejó aquí hasta el destornillador".
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