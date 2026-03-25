El SOMA arropa la propuesta de impulsar un museo de las Luchas Mineras en el pozo Barredo

El SOMA-FITAG-UGT y los representantes de la Asociación Lugar de Encuentro de las Luchas Mineras mantuvieron este lunes un encuentro de trabajo en el que se presentó el anteproyecto para la creación de un espacio museístico y pedagógico ubicado en una galería subterránea en el entorno del Pozo Barredo y el Campus Universitario de Mieres. Un museo de las Luchas Mineras que el SOMA respalda.

Desde el sindicato se manifestó "un apoyo firme y decidido a esta iniciativa, al entender que encaja perfectamente con la hoja de ruta que la organización viene desarrollando para la puesta en valor del patrimonio industrial". La propuesta de la Asociación de colaborar con la Universidad de Oviedo "refuerza la labor de la Cátedra de Cultura Minera, aportando el rigor académico necesario para que el estudio de las huelgas y los movimientos sociales mineros" se convierta en una "cátedra pedagógica" para las nuevas generaciones, subrayaron desde el SOMA.

La central minera considera que este futuro museo "será un argumento de peso adicional en la defensa de la declaración de la Cultura Minera como Bien de Interés Cultural (BIC)". La protección "de los valores, la idiosincrasia y la historia de lucha de la familia minera es un deber moral y jurídico que este proyecto ayuda a materializar", añadieron los responsables de SOMA.

Esta iniciativa "enriquece la propuesta turística y cultural que impulsamos bajo la marca Naturaleza Minera". Subraya el sindicato que se convierten espacios industriales y mineros "en centros de interpretación vivos, se potencia un modelo de turismo sostenible y cultural que dignifica nuestras comarcas" y aprovecha "el entorno privilegiado de pozos como Barredo", en pleno casco urbano de Mieres.

Cimientos de los derechos sociales

Para el SOMA-FITAG-UGT, el Lugar de Encuentro de las Luchas Mineras debe ser "un ente dinámico, que evite que la historia sea malinterpretada o escrita por otros". “Nuestra historia no es solo pasado, es el cimiento de los derechos sociales que hoy disfrutamos. Apoyar este museo es asegurar que el sacrificio de miles de mineros y sus familias sea reconocido como el patrimonio universal que representa”, concluyeron desde el sindicato.