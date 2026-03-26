Artistas que salen del cascarón: Langreo premia a los escolares ganadores del concurso de decoración de Huevos Pintos

Los escolares de Langreo han vuelto a demostrar un año más que tienen mucho arte. La Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acogió este jueves la entrega de premios a los alumnos ganadores en el certamen de Huevos Pintos. Sus trabajos se exhiben estos días en el centro cultural como parte de las 661 piezas expuestas en la muestra.

En la categoría "A", que engloba a primero, segundo y tercero de Primaria, se impuso Brezo Villa, del colegio Gervasio Ramos, justo por delante de Lucía Sevilla (Beata Imelda-Santo Tomás) y María L. G. (Nuestra Señora del Rosario). "Dibujé una nutria porque se vieron un par de días en el Nalón y luego no se volvieron a ver. Me encantan los animales y me gusta mucho la tradición de pintar los huevos, lo que me da pena es tener que tirarlo después", señaló Villa. "Había participado otros años y es la primera vez que gano", indicó.

Algunos de los escolares, junto a la mesa con los huevo ganadores. / M. Á. G.

La victoria en la categoría "B" (cuarto, quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de ESO) fue para Victoria García, también del Gervasio Ramos, que aclaró que sus amigos la llaman Vicky. Pintó la estatua de "La Carbonera" de Sama porque "es algo nuestro". "Siempre elijo un monumento de por aquí o algo típico de la zona". Segundo fue Luis González (La Salle) y tercera Julia Martínez (Eulalia Álvarez).

Originalidad

Martina González, del colegio Nuestra Señora del Rosario, se llevó el premio a la originalidad; Bruno Álvarez, de La Salle, la distinción a la calidad artística; y el colegio Regino Menéndez de Tuilla, el premio de la categoría "Llangreanu" por su recreación de la barriada de la localidad langreana a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. "Se le ocurrió a la directora y nos gustó mucho la idea. En las ventanas hay huevos pintos que son personas, mayores, niños, mineros... hay de todo", señalaron Nel Menéndez, de 9 años, y Clara Pueyo, de siete.

Nel Menéndez, de 9 años, y Clara Pueyo, de siete, junto a la barriada de Tuilla. / M. Á. G.

En la presente edición se presentaron 661 huevos pintos y participaron los colegio José Bernardo, La Llamiella, Nuestra Señora del Rosario, Beata Imelda-Santo Tomás, Eulalia Álvarez, La Salle, Gervasio Ramos, Regino Menéndez y Benedicto Bembibre Torre. También recibieron un diploma por su participación los usuarios de Mentalia Salud, que recrearon un pozo minero, y de Cruz Roja Langreo, que simularon una granja, con la participación de usuarios de tres iniciativas: el proyecto de infancia, el programa "Enrédate" red social para personas mayores, y el proyecto de ocio y tiempo libre". Recibió otro diploma el colegio José Bernardo por ser el centro que participantes aportó al certamen.

El jurado estuvo compuesto por Jorge Rodríguez Rodríguez, director de la oficina de Sama de Caja Rural; Nerea Barriga Suárez, en representación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Langreo; Bárbara Vega Ortega, responsable del Área de Imagen; y Náyade Lamadrid Coto, técnica del Área de Cultura. Actuó como secretario Joaquín García, Coordinador del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Langreo.