Un coche se estrella en Mieres contra dos vehículos al patinar por una fuga de gasóleo de un autobús: "Hubo suerte de que no pasara nadie por la acera"

Un vertido de gasóleo en la avenida de Sama generó a primera hora de la mañana del jueves una situación de alto riesgo en esta concurrida carretera de acceso al casco urbano de Mieres. De hecho, el conductor de uno de los turismos que en ese momento circulaban por la calzada perdió el control del vehículo, que tras deslizarse por el firme acabó empotrándose contra otros dos coches que se encontraban estacionados en batería.

El accidente ocurrió a la altura del cementerio de Mieres y, pese a lo aparatoso del siniestro, no hubo que lamentar heridos de consideración. El conductor del turismo sufrió únicamente contusiones leves y pudo salir por su propio pie del vehículo, mientras que los ocupantes de los coches estacionados no se encontraban en el interior en el momento del impacto.

El lugar del accidente. / D. M.

“La suerte es que en ese momento no pasaba nadie por la acera”, señalaba un vecino de la zona que fue testigo de lo sucedido. “El coche bajaba desde Rioturbio en dirección al casco urbano y se encontró con una fina capa de gasóleo que, unido a la humedad de la calzada, seguramente provocó que al pisar el freno el vehículo perdiera el control”, añadía otro residente, que alertó de la peligrosidad del firme.

Actuación de la Policía Local

Al lugar del suceso se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Local de Mieres, que procedieron a acotar la zona y regular el tráfico para evitar nuevos incidentes en una vía muy transitada a esas horas de la mañana. la Avenida de Sama conecta con la zona alta del valle de San Juan y con langreo a través del puerto de Santo Emiliano. Posteriormente, operarios municipales iniciaron los trabajos de limpieza de la calzada con material absorbente para eliminar los restos de combustible y restablecer la seguridad en la circulación.

Mientras tanto, la Policía Local abrió una investigación para localizar el origen del vertido. Las pesquisas permitieron confirmar que el gasóleo derramado procedía de uno de los autobuses de una empresa privada que presta diariamente el servicio de transporte en el valle de San Juan. Al parecer, el vehículo sufrió una fuga de combustible mientras realizaba su recorrido, lo que provocó la formación de la peligrosa capa deslizante sobre el asfalto.

El Ayuntamiento estudia ahora las posibles responsabilidades derivadas del incidente, mientras que desde la Policía Local se insiste en la importancia de comunicar de inmediato cualquier vertido en la vía pública para evitar accidentes.