La "emoción" de "Nuberu" por dar nombre al teatro municipal de San Martín del Rey Aurelio: "Es un honor, sentirte querido donde naciste es lo más guapo"
Chus Pedro Suárez y Manolo Peñayos mostraron su agradecimiento al coletivo que impulsó la iniciativa, a la sociedad civil y a la Corporación municipal
"Sentirte querido en el pueblo en el que naciste es lo más guapo". Así describieron este jueves sus sensaciones los integrantes del grupo musical "Nuberu", tras conocerse que el teatro municipal de San Martín del Rey Aurelio llevará el nombre del emblemático dúo. "Todo un honor para nosotros", remarcaron Chus Pedro Suárez y Manolo Peñayos, originarios precisamente de El Entrego, donde está emplazado el equipamiento cultural.
El Pleno de San Martín del Rey Aurelio ratificó la decisión acordada antes en la Comisión de Cultura y que llegó tras "una petición ciudadana avalada con firmas de particulares para rendir homenaje a la banda de música asturiana". La iniciativa estuvo liderada por la Peña Amigos de Nuberu.
Chus Pedro Suárez aseguró que "para nosotros y bueno, para mí en particular, es un auténtico honor y doy las gracias a la generosidad de la sociedad civil y también de la institución, el Ayuntamiento y la Corporación Municipal". Expresó Suárez que "Nuberu" "no es una marca comercial ni un ser mitológico. Como grupo musical es un sentimiento y el fruto de la inquietud de una generación que creía en el mundo de la utopía y del mundo de las libertades. Y que nació en una época compleja como fue la época de la Transición porque generacionalmente nos tocó vivir esa etapa en nuestra juventud".
Insistió Suárez en la importancia de tener el reconocimiento de "tus propios vecinos". "Es lo más guapo que hay. Sentirte querido en el pueblo donde naciste, que te vio crecer y donde parimos las primeras canciones es emocionante, sinceramente". También destacó que los "recuerdos del teatro son muy entrañables y emotivos".
En una línea similar se pronunció Manolo Peñayos: "Quiero dar gracias a collacios que tuvieron la idea de acordarse de nosotros y de tirar por esto. Para nosotros esto es maravilloso y sobre todo hacerlo ahora cuando estamos vivos, no cuando ya estemos pallá", indicó Peñayos con humor. "Es el teatro que nos vio crecer a todos. Recuerdo que la primera canción que compuse con Hermógenes Blanco, a los 14 años, con un grupo de amigos que nos llamábamos 'Los halcones', la presentamos en el antiguo cine que había antes del actual teatro".
"Tanto Chus como yo", añadió Peñayos, "aunque hayamos estado temporadas fuera de El Entrego, normalmente siempre vivimos aquí. Somos los chavales de barrio y nuestra cultura mama de El Entrego".
Se trata del segundo que recibe "Nuberu" a nivel institucional del Consistorio de San Martín, ya que en junio de 2009 recibió del ayuntamiento, a modo de distinción honorífica, la Medalla de Oro de San Martín del Rey Aurelio, "en reconocimiento a su dilatada trayectoria artística y su contribución a la cultura", señaló el pasado miércoles el gobierno local.
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