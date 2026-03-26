Las estrellas, un poco más cerca en Aller: adjudicadas las obras para rehabilitar el edificio de Cotobello y crear un observatorio

La transformación del alto de Cotobello en un espacio dedicado al ocio y el disfrute de la naturaleza es una de las grandes apuestas del Ayuntamiento de Aller. Primero, se construyó un amplio mirador y ahora, se da un paso definitivo para la restauración de los edificios que Hunosa tenía en el puerto, y que fueron cedidos al Consistorio. Hace unos días se acordó la adjudicación de las obras de "rehabilitación y cambio de uso del edificio de Coto Bello", que lo transformará en un centro de recepción de visitantes y observatorio estelar, un proyecto con un presupuesto de 539.958 euros de presupuesto. Será la empresa Cíes Obra Civil la encargada de desarrollarlo.

El centro ya había tenido una primera salida a licitación pública que quedó desierta. Tras aumentar el presupuesto en un 30 por ciento, el segundo concurso sí que encontró respuesta empresarial. Se trata de un proyecto financiado con el Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña Central, con fondos de la Unión Europea.

Junto con este proyecto, también se instalarán dos puntos de recarga para bicis eléctricas en el alto y en el Campu de Nembra. Según el alcalde, Juan Carlos Iglesias, el objetivo ahora es poder tener listo el inmueble "en el mes de agosto". De forma complementaria, además, el Ayuntamiento está elaborando "el proyecto de dos rutas circulares de BTT (bicicleta de montaña) desde Cotobello", señaló el regidor, que añadió que una irá "hacia el valle de Casomera y otra, al valle de Río Negro", con 20 y 25 kilómetros de recorrido. Tendrán un presupuesto de unos 100.000 euros.

Reproducción virtual el interior del edificio. / LNE

Observatorio

Según se detalla en el proyecto, elaborado por la arquitecta Sonia Álvarez, "el objetivo es crear un centro de recepción de visitantes, donde se ofertarán actividades y se ofrecerá información a los turistas". En el documento se especifica que, además, "también se plantea rehabilitar una cafetería dentro del inmueble". Y por último, la iniciativa más llamativa: "En el altillo, se ubicará un espacio para observar las estrellas desde su interior".

Dentro del documento técnico se explica que "el color del carbón es la envolvente del edificio combinado con la calidez del color de un roble natural", al tiempo que se apunta que "el edificio no tiene un desarrollo en altura, sino que potencia la horizontalidad que actualmente presenta, mimetizándose con la montaña, no se produce un aumento de volumen, tan solo la instalación de un ascensor que da accesibilidad al altillo generado, donde se instala un lucernario a modo de observatorio". Además, "en la parte frontal, se genera un espacio de encuentro, recubierto con una pérgola bioclimática".

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Complementos

Serán casi 200 metros cuadrados de edificio, que completará la oferta ya existente en Cotobello. Gracias al PST Valles de Aller, el alto allerano cuenta ya con un mirador de 360 grados, al estilo nórdico. Un proyecto que consiste en una estructura volada y que ya está operativo para los visitantes tras ejecutarse con una inversión de 86.740,11 euros (IVA incluido).