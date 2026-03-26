La Fiesta del Libro de la Tertulia Encuentros de Langreo unirá literatura, fotografía y música con la cultura minera como eje central

Literatura, fotografía, música, teatro y mucha cultura minera en el programa de la Fiesta del Libro 2026 que organiza la Tertulia Encuentros de Langreo, en colaboración con el Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa, el Espacio Cultural 1910, la Asociación Fotográfica Asemeyando y el Instituto Polaco de Cultura. Una colaboración, esta última, que traerá hasta el valle del Nalón a la premiada fotógrafa Karolina Jonderko y a la escritora Monika Glosowitz, autora "de un magnífico libro sobre las mujeres del carbón de Silesia". Ambas tienen previsto también hacer trabajo de campo en las Cuencas, conociendo sus espacios mineros y a sus asociaciones.

Polonia, protagonista

La programación de la Fiesta del Libro de Encuentros comenzará el lunes 20 de abril, y se alargará hasta el domingo 26. La jornada inaugural tendrá lugar a las 19.45 horas, en el Centro de Creación Escénica de La Felguera. Se inaugurará una muestra, "Escaparate del arte", con imágenes de Karolina Jonderko, y continuación se presentará el libro de fotografía "Asturias minada", de Álvaro Fuente.

El martes 21, en el Espacio 1910 de Mieres, a las 18.30 hora se abre una segunda muestra con fotos de Karolina Jonderko, que la presentará junto a J. A. Aladro. A continuación, Monika Glosowitz, con Eva Martínez, presenta el su libro de testimonios y tendrá lugar una charla-coloquio, "Silesia, Asturies. Muyeres del carbón". Ese mismo martes, a las 19.00 horas, en la biblioteca de Riaño se presenta el libro de fotografía sobre el mundo de la sidra "Muyeres el pumar", de Luis Vigil-Escalera.

El miércoles 22 se repetirá la unión de Monika Glosowitz y Eva Martínez, "Silesia, Asturies. Muyeres del carbón", en este caso en el pozo Sotón, a las 19.30 horas. El jueves 23, a las 13.00 horas, en el hospital Valle del Nalón se presenta el trabajo de la colección Heal de Humanidades Médicas y Medioambientales, con Luz Mar González y Marcos Loredo Colunga. Será una presentación para el personal del hospital, que se repetirá a las 19.00, abierta al público en general, en la Casa de la Buelga de Ciaño.

Viernes, sábado y domingo, 24, 25 y 26 de abril

El viernes 24 habrá actividades en el Centro de Creación Escénica de La Felguera (19.00 horas), con un encuentro de autores langreanos en el que estarán Beatriz Alonso, Mercedes García, Solinca Turbón y Secundino Díaz, y en Pola de Laviana (19.30 horas, en el Cidan), con un coloquio sobre "Accidentes mineros" en el que estarán Antón Saavedra, Covadonga Tomé y Miguel Ángel Fernández. El sábado 25, a las 12.30 en el Cetro de Creación felguerino, se presentará "Caleyando pe les Felgueres". A su término, en el parque viejo, habrá una degustación de sidra y después, una comida de hermandad. A las 17.00 horas será el turno de los "Encuentros de Poesía", con diversos autores, de nuevo en el Centro Álvarez-Nóvoa.

Finalmente, el domingo 26, desde las 19.00 horas, en el teatro José León Delestal, se celebrará una gala con música de la Orquesta de Cámara Solidaria y el teatro del grupo "Kumen", que representará su obra "Derrabe", sobre un accidente minero.

Previamente, y a modo de "prólogo" de la semana del libro, en el mismo espacio de La Felguera se presentará el libro "Xiblón. Menudu putiferiu", de María Esther García. Será el viernes 17 a las 19.30 horas.