Mieres rechaza el recurso de Hunosa por el Batán y el PSOE alerta del riesgo de que se pierdan inversiones clave para el concejo

Hunosa tendrá que esperar para abordar los dos proyectos que planea desarrollar en el entorno del Lavadero del Batán. El Ayuntamiento de Mieres ha rechazado el recurso presentado por la empresa estatal tras la suspensión de las licencias que había solicitado para construir una caldera de biomasa ligada a la nueva red de calor urbana de la ciudad y dos astilladoras, en este caso necesarias para alimentar en el futuro a la térmica de La Pereda una vez tome forma su transformación en una central de biomasa.

El Pleno municipal refrendó los informes técnicos que han desestimado las alegaciones de Hunosa. El gobierno local de IU votó a favor del dictamen de los facultativos. “Se trata simplemente de hacer cumplir la ley, ni más ni menos”, apuntó el alcalde, Manuel Ángel Álvarez. Este argumento de peso no ha evitado el encontronazo político, sobre todo con el PSOE. PP y Vox se abstuvieron en la votación, pero los socialistas votaron en contra afeando a los gestores municipales de IU “falta de previsión”.

El plan de 1996

La parálisis de los citados proyectos está relacionada con la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Tras la reciente aprobación inicial del documento, los terrenos del Batán propiedad de Hunosa han cambiado de calificación, ya que en el plan de 1996 quedaron recogidos como suelo educativo en previsión de que albergaran la expansión universitaria que más tarde se concretaría en Barredo, al otro lado de la ciudad. El grueso de las parcelas han sido reasignadas a su función industrial, mientras que una parte de los terrenos, en la que Hunosa quiere construir las astilladoras, se ha calificado como zona verde.

El gobierno local sostiene que la caldera podrá construirse, pero no ahora. La tramitación de nuevas licencias en estos terrenos, debido al cambio de calificación, queda temporalmente paralizada por ley. No se podrán conceder en un plazo de dos años o hasta que entre en vigor el nuevo plan. En cuanto a los terrenos demandados para las astilladoras, que el nuevo plan urbano califica como zona verde, está pendiente de resolverse las alegaciones presentadas por Hunosa, en un proceso que abre un periodo de espera que incomoda a la empresa estatal. El ejecutivo local defiende que los cambios introducidos en el PGOU facilitarán precisamente que Hunosa pueda tener licencias en el futuro y recalca que la compañía era conocedora de la situación urbanística del Batán.

Duras críticas del PSOE a la gestión urbanística

El grupo municipal socialista ha intensificado sus críticas al gobierno local al considerar que lo ocurrido confirma las advertencias que llevaba semanas trasladando sobre la gestión de proyectos clave para el desarrollo económico del concejo. A su juicio, "la negativa a conceder la licencia para la caldera de biomasa, infraestructura imprescindible para la red de calor impulsada por Hunosa y financiada con fondos europeos, evidencia graves problemas en la tramitación urbanística que han terminado por paralizar una inversión estratégica".

Los socialistas sostienen que esta situación "pone en riesgo la puesta en marcha de la red de calor y retrasa durante años los beneficios previstos para Mieres, tanto en términos de eficiencia energética como de actividad económica". Consideran que la decisión adoptada por el gobierno de IU demuestra "una falta de planificación que ha derivado en un bloqueo administrativo evitable".

A esta situación añaden otro obstáculo vinculado al nuevo PGOU, que ha recalificado como zona verde la parcela donde Hunosa proyectaba instalar el complejo de astilladoras en la vega de Sueros. El PSOE considera "especialmente grave que el Ayuntamiento adoptara esta decisión pese a tener conocimiento previo del proyecto, lo que, a su entender, evidencia una falta de coordinación entre la empresa pública y el consistorio".

Los socialistas también ponen el foco en el polígono de Reicastro, la mayor bolsa de suelo industrial del concejo, que continúa sin ser recepcionada por el Ayuntamiento pese a llevar años urbanizada. Según denuncian, "esta situación genera retrasos administrativos, inseguridad jurídica y dificultades para atraer nuevas empresas, lo que frena la creación de empleo y el desarrollo económico de Mieres".

Proyectos empresariales en peligro

Desde el PSOE subrayan además la contradicción entre el discurso del alcalde, "que reclama inversiones y apoyo de otras administraciones", y las decisiones urbanísticas adoptadas, que a su juicio "dificultan o impiden el desarrollo de proyectos empresariales". En este sentido, consideran que la acumulación de problemas refleja "una falta de liderazgo y de capacidad de anticipación en la gestión municipal".

Los socialistas advierten de que Mieres "no puede permitirse perder oportunidades en un momento clave para la transición energética y la reconversión industrial de Hunosa", por lo que exigen al equipo de gobierno de IU que "asuma responsabilidades, ofrezca explicaciones claras y rectifique su política urbanística para garantizar que el concejo sea un lugar atractivo para invertir, generar empleo y desarrollar actividad económica".